Участница антивоенного пикета в Волгограде отпущена из полиции

26 февраля 2022, 03:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики отпустили после дачи объяснений волгоградскую активистку Тамару Гродникову, задержанную на одиночном пикете против военных действий на Украине. Она заявила, что продолжит акции, если российские власти не прекратят спецоперацию.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Волгограде прошли пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. Не менее 18 участников пикетов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета в Волгограде Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций противников военных действий на Украине, сообщили активисты. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. 25 февраля полиция задержала волгоградскую активистку Тамару Гродникову, которая проводила одиночный пикет против военных действий на Украине.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Тамара Гродникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что написала объяснение в полиции. "В объяснении указала, что во время одиночного пикета ко мне трижды подходили разные наряды полицейских, и все просили предъявить документы. Таким образом, за один пикет я трижды доставала паспорт. На третий раз полицейские сказали, что мне надо проехать в участок для объяснения. На мой вопрос, что я нарушила, они ответили, что, по их мнению, рядом со мною скоро должны собраться люди, и чтобы избежать распространения короновирусной инфекции, мне надо проехать с ними", - сказала она.

Гродникова сказала, что в отделении она ждала опроса около двух часов. "После опроса попросила сделать копию с документа. После очень настойчивой просьбы полицейский сделал копию, но не заверил ее. Я попросила заверить ее каким-нибудь штампом. Мне сказали, что так они не делают. Тогда я попросила, чтобы полицейский написал, что копия верна. Он написал, поставил факсимиле, но не указал полностью свою фамилию. Мне пришлось из дежурной части вызывать его повторно, чтобы он сделал это. Копию, заверенную полицейским, буду хранить как исторический документ. Его заинтересовало, кого я имею в виду, указав на лозунге (на плакате) «Осторожно, психопат». Я сказала, что по данным разных исследований, в обществе от трех до пяти процентов психопатов, и такое предупреждение лишним не будет. Он успокоился. В объяснении я указала, что вышла в одиночный пикет, так как обеспокоена ситуацией, которая разворачивается в Украине с участием России", - рассказала она.

По словам активистки, в отделении она видела двух девушек, которые говорили между собой о том, что им, вероятно, назначат штрафы в 20 тысяч рублей.

"Сотрудник полиции подтвердил, что одиночные пикеты разрешены и не требуют согласования. Так что [...] послезавтра (27 февраля), если события будут по-прежнему негативны, пойду на одиночный пикет", - сказала Гродникова.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".