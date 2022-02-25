25 февраля 2022, 12:43

Таксист задержан по делу об убийстве девочки-подростка в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Астраханской области, занимавшийся частным извозом, задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, сообщил Следком.

По данным ведомства, тело девочки было обнаружено 23 февраля на берегу Волги в селе Камызякского района. По делу о ее убийстве задержан местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом. "Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что 22 февраля 2022 года увидел девочку около магазина и предложил довести ее до дома. Далее мужчина предложил покататься и привез ее на берег реки Волга вблизи села Камызякского района области, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 105 УК России (убийство), которое вскоре будет переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК России в связи с тем, что убийство сопряжено с изнасилованием, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Жительница Астраханской области заподозрена в убийстве новорожденного", "Галина Морозова приговорена к 14 годам заключения за убийство сына", "Залитое бетоном тело ребенка найдено в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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