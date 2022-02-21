Президент Абхазии заявил о готовности оказать помощь Донбассу

21 февраля 2022, 00:15

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Абхазия готова в случае необходимости оказать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам военную и гуманитарную помощь, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. В Абхазии создан "Единый штаб помощи Донбассу" для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) массовой эвакуации власти Ростовской области сообщили, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев. О готовности принять у себя беженцев из Донбасса сообщила 18 февраля администрация Сухума на своем сайте.

Абхазия готова в случае необходимости оказать Донецкой и Луганской народным республикам военную и гуманитарную помощь, заявил 20 февраля на своем сайте президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что в республике с тревогой и обеспокоенностью следят за событиями, происходящими в Донбассе и за резкой эскалацией напряженности. "Руководство республики Абхазия находится в постоянном контакте с властями ДНР и ЛНР, которые вынуждены были в целях недопущения жертв среди мирного населения призвать граждан к выезду в Российскую Федерацию. Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса", - говорится в заявлении Аслана Бжании.

В Абхазии создан "Единый штаб помощи Донбассу" для мобилизации любых ресурсов для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской Народных республик, сообщило 19 февраля издание "Апсны.ру". "Единый штаб помощи Донбассу в Абхазии" располагается в офисе Фонд батальона "Горец" в Сухуме.

"Мы призываем всех руководителей 47 организаций российских соотечественников Абхазии и всех неравнодушных граждан Абхазии, кому не безразлична судьба жителей ДНР И ЛНР и нашего Русского мира, поддержать созданный "Штаб помощи Донбасса в Абхазии" и принять участие в его работе для организации процесса оказания необходимой гуманитарной помощи", - отмечается в обращении, опубликованном на сайте Русской общины Абхазии.