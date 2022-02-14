14 февраля 2022, 10:00
Школьники в Астрахани эвакуированы после сообщения о бомбах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Ученики и учителя около десятка школ были сегодня эвакуированы в Астрахани после того, как поступили сообщения о минировании ряда учебных заведений.
Сведения о том, что в Астрахани были эвакуированы несколько школ, поступили от родителей учеников.
По словам астраханцев, был эвакуирован лицей №1, школы №8, №39 и гимназии №4, информировал сегодня "Каспий Инфо".
После сообщений о минировании, ученики и учителя были эвакуированы из зданий школ №№ 32, 12, 39, 6, 48, 49 и 56, а также гимназии №4. Список школ, ученики и преподаватели которых были эвакуированы, неполный, передало также онлайн-издание Astrakhan.su.
К 07.00 мск 14 февраля на сайтах мэрии Астрахани, Минобрнауки Астраханской области и МВД по региону нет информации об эвакуации школьников после сообщений о минировании.
Автор: "Кавказский узел"