Школьники в Астрахани эвакуированы после сообщения о бомбах

14 февраля 2022, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ученики и учителя около десятка школ были сегодня эвакуированы в Астрахани после того, как поступили сообщения о минировании ряда учебных заведений.

Сведения о том, что в Астрахани были эвакуированы несколько школ, поступили от родителей учеников.

По словам астраханцев, был эвакуирован лицей №1, школы №8, №39 и гимназии №4, информировал сегодня "Каспий Инфо".

После сообщений о минировании, ученики и учителя были эвакуированы из зданий школ №№ 32, 12, 39, 6, 48, 49 и 56, а также гимназии №4. Список школ, ученики и преподаватели которых были эвакуированы, неполный, передало также онлайн-издание Astrakhan.su.

К 07.00 мск 14 февраля на сайтах мэрии Астрахани, Минобрнауки Астраханской области и МВД по региону нет информации об эвакуации школьников после сообщений о минировании.