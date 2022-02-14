Эвакуация школы в Астрахани . Фото ПУНКТ-А https://punkt-a.info/news/glavnoe/shkolu-im-geydara-alieva-v-astrakhani-evakuiruyut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#hcq=rIkDoXs https://punkt-a.info/news/glavnoe/shkolu-im-geydara-alieva-v-astrakhani-evakuiruyut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

14 февраля 2022, 10:00

Школьники в Астрахани эвакуированы после сообщения о бомбах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ученики и учителя около десятка школ были сегодня эвакуированы в Астрахани после того, как поступили сообщения о минировании ряда учебных заведений.

Сведения о том, что в Астрахани были эвакуированы несколько школ, поступили от родителей учеников.

По словам астраханцев, был эвакуирован лицей №1, школы №8, №39 и гимназии №4, информировал сегодня "Каспий Инфо".

После сообщений о минировании, ученики и учителя были эвакуированы из зданий школ №№ 32, 12, 39, 6, 48, 49 и 56, а также гимназии №4. Список школ, ученики и преподаватели которых были эвакуированы, неполный, передало также онлайн-издание Astrakhan.su.

К 07.00 мск 14 февраля на сайтах мэрии Астрахани, Минобрнауки Астраханской области и МВД по региону нет информации об эвакуации школьников после сообщений о минировании.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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