13 февраля 2022, 12:12
Двое полицейских ранены в Баку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Два полицейских получили ножевые ранения при попытке задержания мужчины в Баку, начаты его поиски.
Два сотрудника полиции получили ранения в Баку при попытке задержания Айдына Бабаева, он оказал им сопротивление и нанес удары ножом, после чего скрылся, сообщило сегодня МВД Азербайджана.
По данным ведомства, начаты поиски мужчины, прокуратура Сабаильского района Баку возбудила уголовное дело о нападении на полицейских, пишет haqqin.az.
"Оппозиционный блогер из Азербайджана ранен во Франции", "Завершено расследование убийства студента в Волгограде", "Житель Армении получил срок за убийство российского военного".
Автор: "Кавказский узел"
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