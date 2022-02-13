13 февраля 2022, 12:12

Двое полицейских ранены в Баку

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Два полицейских получили ножевые ранения при попытке задержания мужчины в Баку, начаты его поиски.

Два сотрудника полиции получили ранения в Баку при попытке задержания Айдына Бабаева, он оказал им сопротивление и нанес удары ножом, после чего скрылся, сообщило сегодня МВД Азербайджана.

По данным ведомства, начаты поиски мужчины, прокуратура Сабаильского района Баку возбудила уголовное дело о нападении на полицейских, пишет haqqin.az.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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