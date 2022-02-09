09 февраля 2022, 23:51

Нарек Манташян оставлен под арестом по делу о беспорядках в Ереване

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд отказался смягчить меру пресечения члену блока "Армения" Нареку Манташяну, обвиняемому в организации беспорядков в Ереване после подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", суд общей юрисдикции Еревана в декабре 2021 года отправил под арест лидера общественной организации "Альтернатива" и члена блока "Армения" Нарека Манташяна на два месяца по делу об организации беспорядков в Ереване в 2020 году, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. 6 февраля состояние Манташяна, страдающего сахарным диабетом, резко ухудшилось, сообщил его адвокат.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В ночь на 11 ноября 2020 года протестующие ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна. Участники акции протеста также напали на спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и избили его. 2 декабря 2020 года Служба национальной безопасности заявила, что массовые беспорядки в Ереване устроили заранее завербованные сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшей правящей партии. По данным следствия, подозреваемыми стали 50 человек, 18 из них были арестованы.

Об отказе суда освободить из-под стражи Нарека Манташяна сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Манташяна Александр Кочубаев. Адвокат пояснил, что сегодня состоялось предварительное судебное разбирательство по делу в отношении Нарека Манташяна. На нем защита просила отпустить Манташяна из-под ареста под залог в размере трех миллионов драмов.

«Однако суд проигнорировал состояние здоровья моего подзащитного, которое остается тяжелым. Сахар в крови Манташяна держится на уровне 20», - рассказал адвокат.

Защитник убежден, что дело Нарека Манташяна – политическое, и решения по нему "принимаются не в совещательной комнате, а во властных кабинетах".

Комментариями стороны обвинения относительно принятого сегодня судом решения о продлении ареста Манташяну "Кавказский узел" пока не располагает.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Армению возмутили планы Азербайджана по устранению армянских надписей на храмах в Карабахе", "Власти Азербайджана объявили Шушу заповедником", "Участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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