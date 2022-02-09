Журналисты поспорили о целях властей на парламентских выборах в Абхазии

09 февраля 2022, 21:57

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Власти в Абхазии не пошли на компромисс с оппозицией по изменению сроков и системы голосования, так как хотят полностью подконтрольного парламента, указали журналисты Изида Чания и Антон Кривенюк. Партии власти выгодна оппозиция в парламенте, чтобы делить ответственность за принятие непопулярных законов, возразил Инал Хашиг.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Завтра, 10 февраля, выдвижение кандидатов завершается. К 6 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал 115 инициативных групп граждан, выдвинувших кандидатов в депутаты парламента, и пять партий.

Борьба на выборах в парламент Абхазии будет жесткой из-за разногласий между оппозицией и властями по вопросам об энергетике, недвижимости и из-за споров о необходимости закона об НКО, однако активность избирателей ожидается низкой, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

К 9 февраля в Абхазии было зарегистрировано уже 118 инициативных групп и пять политических партий. Своих кандидатов выдвинули все пять зарегистрированных партий: "Народная партия" и "Народный фронт за справедливость и развитие" - по одному кандидату, "Партия экономического развития Абхазии" – двоих, "Амцахара" - девятерых, партия "Апсны" - также двоих, передает агентство "Апсныпресс".

Выборы проходят на условиях власти, которая не пошла на компромисс с оппозицией

Парламентские выборы в Абхазии проходят в таких условиях, что требования оппонентов власти не были учтены, указала редактор "Нужной газеты" Изида Чания.

"Оппозиция требовала хотя бы на полгода отсрочить выборы, пока не поменяют избирательную систему с мажоритарной на смешанную, так как, по её мнению, нынешняя система не соответствует времени, не позволяет выдвижение кандидатов по партийным спискам", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Изида Чания.

В Абхазии оппозиция часто озвучивает свои претензии к власти. Так, 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг и потребовали отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Стоит отметить, что оппозиционеры ранее требовали переноса выборов на более поздний срок и внесения в Конституцию изменений, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить свою фигуру при помощи нового парламента, ранее указал политолог Антон Кривенюк.

По словам Чании, оппозиция считает, что властям легче используя административный ресурс, влиять на результат выборов при мажоритарной системе и получить нужное количество мест в парламенте. "Образуется достаточно однородная среда в парламенте, для того чтобы продвинуть ряд законов, в частности, закон об энергетике, который позволит продавать энергобъекты, закон об иностранных агентах-НКО и другие", - указала журналистка.

По её мнению, не стоит говорить о предстоящей жёсткой борьбе на выборах, за редким исключением. "Жёсткая борьба могла быть, если бы оппозиция приняла активное участие в выборах. Но на самом деле представители оппозиции почти не выдвинули своих кандидатов, если не считать «Народную партию», которую возглавляет Якоб Лакоба. Но они не самая активная часть оппозиции. Они выдвинули всего одного кандидата. Причём этот кандидат не представитель партии. Ни одного кандидата не выдвинула самая большая оппозиционная партия – «Форум народного единства». Общественные организации, которые также входят в блок оппозиционных сил – это АРОА и АНД, дистанцировались от выборов. Они никак не принимают участие: не заявляют о поддержке каких-то кандидатов", - рассказала Чания.

Из других оппозиционных сил, заявивших об участии в выборах, она назвала партию "Апсны", которая выдвинула двоих кандидатов.

Чания полагает возможной острую борьбу в Тамыжском округе, где за место в парламенте борется действующий депутат Гари Какая, который является противником всех этих новых законопроектов. "Альтернативой будет человек с другой позицией - бывший руководитель "Черноморэнерго" Резо Зантария. Он богатый человек, владелец одной их гидроэлектростанций в районе Сухума. Он как раз сторонник распродажи объектов энергетики и серьёзно поддерживается властью", - пояснила журналистка.

Она предполагает, что борьба будет и на участке, где баллотируется лидер общественного движения "Аидгылара" Кан Кварчия. "Фигура очень неудобная власти. Против него выдвинулось пять кандидатов", - сообщила Чания.

Помимо этого, по её словам, на Кутульском участке выдвинулся ещё один бывший руководитель "Черноморэнерго" во времена Хаджимбы – Аслан Басария. "В отличие от своего коллеги Зантарии, он не является сторонником распродажи энергообъектов и не устраивает власть", - подчеркнула Чания.

О том, будет ли борьба на других участках, она затруднилась сказать. "На многих участках есть большое количество кандидатов. Так, на одном сухумском участке выдвинулись девять человек. Это разношёрстная публика. Вряд ли кто-то из них поддерживается оппозицией. Более того, на таких участках выдвигаются несколько кандидатов от власти. Иногда это кандидаты однофамильцы оппозиционных кандидатов, чтобы забрать от них голоса. По-видимому, это тактика, чтобы разбить голоса избирателей, и чтобы какой-то из кандидатов власти вышел во второй тур", - считает Чания.

Она отметила, что баллотируются и действующие политики. "Например, из нынешнего состава парламента около 20 депутатов вновь идут на выборы. Большая часть выдвинута провластными партиями: девять кандидатов выдвинула партия «Амцахара», «Партия экономического развития Абхазии» – двоих. «Народный фронт за справедливость и развитие» - одного. От «Народной партии» выдвинут её председатель. Партии имеют некоторые преференции, им не нужно собирать подписи 200 избирателей в отличие тех, кто вновь решил баллотироваться от инициативных групп", - указала Чания.

Журналисты о целях властей на проходящих в Абхазии выборах

Чания также отметила, что сторонников и оппонентов власти в нынешнем парламенте примерно поровну. "Такой расклад парламента и стал причиной того, что парламент не может принять ни одного решения. Около двух лет в стагнации принятие законов. Провластные не поддерживают инициативы оппозиционных депутатов и наоборот. По многим вопросам, в том числе не по остро политическим - нейтральным, социальным - не могут набрать не то, что конституционного, но даже простого большинства голосов", - пояснила журналистка.

А сейчас, по ее мнению, власть рассчитывает изменить расклад. "Власти надо выполнить обещания, которые даны, исполнить «дорожную карту», которая поступила из России. Это касается энергетики, продажи недвижимости иностранцам, демаркации границ и многого другого. Не сомневаюсь, что новый парламент будет с провластным большинством", - заявила Чания.

Главный редактор "Чегемской правды" Инал Хашиг, напротив, предположил, что президентская власть в Абхазии отнюдь не заинтересована в полной победе на парламентских выборах. Он считает, что для власти большой проблемой будет, если большинство наберут именно сторонники власти.

"Потому что вся ответственность за дальнейшую ситуацию ляжет на саму власть. Принятие крайне непопулярных законов может обернуться серьёзными политическими процессами в Абхазии. Сейчас, когда у власти нет «контрольного пакета» голосов, и любой закон может не пройти. Но если парламент будет пропрезидентским, невозможно будет проигнорировать решение тех вопросов, которые многие годы требует Кремль", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Инал Хашиг.

По его словам, речь идёт о некой унификации законодательства Абхазии с законодательством России, в частности, разрешении россиянам приобретать недвижимость в Абхазии, законе о статусе иноагента НКО и т.п. "Властям удавалось лавировать, потому что в целом политическая элита Абхазии достаточно многоцветна. В ней нет той монополии по российскому варианту. А если после выборов и законодательная власть, и исполнительная власть будет в одной корзине, то не будет «уважительной причины» не принять тот ряд законов, которые много лет лоббируются Москвой. А принятие непопулярных законов наверняка вызовет новый виток внутриполитического кризиса в Абхазии с непредсказуемыми последствиями", - отметил Хашиг.

Получается, что пока в парламенте сторонников и оппонентов власти было 50 на 50, и они друг другу не давали продвигать свои решения, это было выгодно самой власти, и она заинтересована не в победе своих сторонников, а в сохранении статус-кво, полагает он.

"По логике вещей, если власти хотят стабильности в Абхазии, ей нужно сохранить оппозиционность парламента. Президенту Абхазии этого было достаточным, чтобы объяснить [невозможность принятия проталкиваемых Москвой законов] положением в парламенте и далее получать немалую финансовую подпитку из РФ, которая играет огромную роль в формировании бюджета Абхазии. А при большинстве своих сторонников в парламенте такого аргумента не будет. Выходит, и самому президенту Аслану Бжании было бы выгоднее перенести выборы, как требовала оппозиция. При выигрыше уважительной причины перед Москвой не будет, и это делает позицию Бжании весьма уязвимыми", - пояснил Хашиг.

Но теперь, по его мнению, выборы состоятся на условиях власти. "Время уже упущено. Вряд ли сейчас выборы будут перенесены. Несмотря на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в последние две недели, так как увеличилось число больных [коронавирусом]. А в том числе и это оппозиция называла в качестве необходимости переноса выборов. На переговорах после митинга 21 декабря, оппозиция заявляла о необходимости изменить Конституцию и законы для изменения формата выборов. Для этого предлагала на один год отложить их. Тем не менее эти инициативы поддержку власти не получили, и выборы пройдут в срок", - рассказал Хашиг.

По данным на вечер 8 февраля, за сутки диагноз Covid-19 был подтвержден у 354 жителей Абхазии, два человека скончались. На стационарном лечении находятся 68 пациентов, из них в тяжелом состоянии - 15 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 47 205 человек, 607 из них умерли, сообщается на странице Минздрава Абхазии в Facebook.

Но, по его словам, однозначно предрекать победу провластным кандидатам также не стоит, потому что налицо децентрализация как оппозиционных, так и провластных кандидатов. "О том, что центров координации особенно нет, можно судить по тому, как распределены кандидаты по округам. Итоги выборов довольно непредсказуемы", - подчеркнул Хашиг.

Журналист Антон Кривенюк также указал на то, что власть в Абхазии не пошла на уступки оппозиции.

"Компромисса не будет. Парламентские выборы не будут отложены и пройдут в срок", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кривенюка, самая жёсткая конкуренция будет на сухумских участках. "В одном там девять кандидатов на одно депутатское место, в другом – шесть кандидатов. Но на одном участке зарегистрирован только один кандидат – депутат парламента Лаша Ашуба. Почему другие кандидаты не выставились, не ясно, потому что на прошлых выборах именно на этом участке была сильная конкуренция. Но в целом по Абхазии на большинстве участков не менее 3-4 претендентов. Будет интересная борьба", - считает журналист.

По его данным, в нынешнем составе парламента 20-22 депутата были провластными. "Сколько планирует мест взять власть в новом парламенте, сказать трудно. Потому что среди кандидатов много новых людей. Судя по кандидатам провластных партий и людям, связанным с властью, можно говорить о том, что претендуют на 26-27 мест", - полагает Кривенюк.

Он отметил, что у оппозиции нет единого списка. "У неё нет своей иерархии. А для власти важно победить. И победить так, чтобы не было оппозиционных групп, блокирующих проекты, которые будет реализовывать власть - по энергетике, туристическим объектам, по землям и т.д. Власти хотят иметь абсолютно подконтрольный парламент, но это тоже не достижимо. Так как многие, кто идёт на выборы в парламент, будут стремиться к достижению своих личных интересов. Они будут искать пути как им взыскать ренту", - считает также Кривенюк.

Кандидаты от власти активно включились в агитационную кампанию

Масштабы агитации в Абхазии, по мнению Изиды Чании, внушительные. "Агитация уже идёт вовсю, хотя регистрация кандидатов только завершается. Везде есть плакаты, биллборды, проводятся акции. Власти делают вид, что занимаются благоустройством и так далее", - сказала Чания.

Инал Хашиг указал, что агитация провластных кандидатов действительно идёт, но каких результатов она достигнет, предугадать сложно. "Мука раздаётся часто главами администраций. Но насколько эффективны будут такие меры? На кого-то, наверно, повлияет. На многих предыдущих выборах такое тоже бывало. Но далеко не всегда такие «гуманитарные акции» способствовали положительному результату для того, кто их инициировал", - подытожил Хашиг.

Новые выборы в парламент Абхазии, назначенные на 12 марта, в обществе уже получили название "мучных" - так как с начала избирательной кампании власти начали раздавать населению мешками муку, назвав это гуманитарной помощью, сообщило 25 января издание JAMnews. В своей статье издание указало, что три тысячи тонн пшеничного зерна Абхазии в качестве гуманитарной помощи выделил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - об этом намерении он заявил на встрече с президентом Асланом Бжания еще в апреле 2021 года. Подаренное зерно впоследствии было переработано в муку и с декабря 2021 года его начали завозить в Абхазию. Оппозиция считает раздачу гуманитарной муки по всем районам Абхазии в выборный период откровенным подкупом избирателей. В день начала избирательной кампании представители оппозиционной ветеранской организации "Аруаа" оставили у входа в ЦИК мешок муки с прикрепленным листом бумаги, на котором было написано: "Нет подкупу!" Как пишет издание, глава ЦИК Дмитрий Маршания упреки в свой адрес не принял и заявил, что в соответствии с Конституцией избирком ведет контроль за выполнением закона о выборах. "Установление факта подкупа в компетенцию ЦИК не входит, этим должны заниматься правоохранительные органы", - заявил Маршания.

То, что кандидаты в Абхазии ведут агитацию путем раздачи подарков, подтвердил и Антон Кривенюк. "Где-то муку раздают. Кто-то трансформаторы меняет, дороги ремонтирует и т.д. В Абхазии такое на каждых выборах. Но в Абхазии это не особенно работает. Люди могут голосовать и против кандидата, который раздавал подарки", - резюмировал Кривенюк.