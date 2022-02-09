09 февраля 2022, 12:11

Сотрудник Ростехнадзора задержан в Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии замначальника отдела Ростехнадзора, подозреваемого в получении взятки от предпринимателя, сообщили в спецслужбе.

Силовики задержали заместителя начальника отдела Кавказского управления Ростехнадзора, сообщил сегодня представитель управления ФСБ по Кабардино-Балкарии.

По его словам, сотрудник Ростехнадзора задержан при получении денег от индивидуального предпринимателя за освобождение от "применения мер административного воздействия". Начато расследование дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет "Интерфакс".

По данным пресс-службы УФСБ, чиновник был задержан 8 февраля, информирует сегодня "Южная служба новостей".

Имя задержанного и подробности версии следователей в сообщениях не приведены. Информация о начале следствия не опубликована, по состоянию на 12.04 мск, на сайтах ФСБ и управления СКР по Кабардино-Балкарии.

Кавказское управление Ростехнадзора также пока не прокомментировало на своем сайте версию следствия.

Часть 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Примечание:

"Два инспектора ДПС в Кабардино-Балкарии заподозрены в покушении на взятку", "Три региона Юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Бывший силовик в Кабардино-Балкарии заявил о незаконном уголовном преследовании".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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