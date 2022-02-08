Сельчане в Астраханской области пожаловались на регулярные проблемы с переправой

08 февраля 2022, 12:37

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Паромные переправы в Икрянинском районе работают зимой с перебоями, и жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов, рассказали сельчане. Районные власти не решают проблему, констатировали местные активисты и депутаты.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2018 года около 7000 жителей сел на острове между волжским рукавом Бахтемир и Волгой на сутки остались отрезанными от внешнего мира после приостановки паромных переправ из-за движения льда. На острове расположено несколько сел: Волго-Каспийский, Никольское, Комаровка, Ново-Булгары, Бекетовка, Маячное, Алексеевка, Чулпан, Трудфронт и другие. Их жители пользуются тремя паромными переправами, но если паромы не работают, то сельчане оказываются полностью отрезанными от других населенных пунктов, рассказали местные жители, указав на необходимость построить мосты.

Жители островных сел ежегодно сталкиваются со сбоями переправы

На реке Бахтемир работает паромная переправа на остров, на котором проживают около 7000 человек в селах Седлистое, Петровский, Вахромеево, Товарный, Мумра и Зюзино. Но зимой на реке возникают ледяные заторы, которые иногда на несколько суток отрезают людей от «большой земли», рассказала 7 февраля корреспонденту "Кавказского узла" координатор Икрянинского отделения ЛДПР Елена Михайлова.

"Многие не могут попасть на работу в Астрахань и Икряное. Скорая помощь недоступна. Существуют проблемы со снабжением продуктами питания", - сообщила она.

Те же проблемы, по словам Михайловой, наблюдаются и на соседней паромной переправе «Житное». Там на острове проживают около 8000 человек в селах Житное, Краса, Староволжский, Чулпан, Маячное и Бекетовка.

Координатор местного отделения ЛДПР рассказала, что она и жители этих сел четвертый год пишут в районную и областную администрации жалобы об «абсолютной неготовности паромных переправ к работе в условиях холодного времени года».

"Ежегодно такая проблема. В зимнее время, как чуть потеплеет, лед несет. Паромы в таких условиях ходить не могут, и люди отрезаны от «большой земли». В этих селах наблюдались перебои с доставкой продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. Так как многие жители изолированных ледяными торосами сел держат деньги на банковских картах – они часто не могут их обналичить", - рассказала Елена Михайлова.

Она отметила, что альтернативный путь в областной и районный центры все же имеется – работает паромная переправа у поселка Волго-Каспийский. Но он, по словам Михайловой, в 10 раз длиннее обычного, и затраты и время на проезд для людей значительно увеличиваются.

"Много людей работают в Икряном, в Астрахани. Им приходится оставаться там на ночевки - почти вахтовый метод. Первые же названные мною села вообще не имеют альтернативной переправы", - сказала она.

Когда паромы стоят, сельчане остаются без помощи врачей

7 февраля корреспондент «Кавказского узла» побывал на двух паромных переправах Икрянинского района. Переправа «Маячное» в 9.30 мск работала в обычном режиме, ледяных заторов там не было, но торосы наблюдались выше по течению реки Бахтемир. На противоположном берегу в этом время паром наполнялся автомобилями. На другом берегу образовалась очередь из 20 машин.

Прибытия парома ожидала пенсионерка из села Маячное Людмила Коневцова, которая ездила в районный центр за продуктами питания. Рядом с ней на лавочке стояли объемные пакеты, которые она везла домой.

"[Когда] туманы – не ходит паром, ветер – не ходит паром, и [когда] льды, конечно [не ходит]. У меня фермерское хозяйство. Через день вожу продукты (домой). У мужа инсульт – парализованный. Как прерывается переправа – лекарство не достать, скорая не приезжает. Это для него опасно", - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она уточнила, что иногда мужа осматривает местный врач, но часто приходится вызывать и скорую помощь, которая во время ледяных заторов просто не может к ним приехать.

С продуктами питания, по словам пенсионерки, у них проблем не было. "Запасы делаем с осени на зиму. Мы привычные к таким бедам", - сказала Людмила Коневцова.

Село Маячное расположено в километре от переправы. В нем живут 860 человек, работают школа, детсад, почтовое отделение. Семья Захаровых на материнский капитал купила здесь скромный саманный дом. Супруги воспитывают двух малолетних сыновей, имеют небольшое хозяйство – в сарае ютятся 14 коз и четыре козленка.

"Буквально на прошлой неделе были ситуации, что с утра один-два раза паром сходит, потом прекращает работу, и из райцентра приходится возвращаться через город, через дальний паром. Так было и в декабре и в конце января", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Захарова.

Женщина от односельчан знает, что в советское время, когда проходил караван судов, за ним, как правило, шел ледокол и зачищал майны (проходы для паромов). Старожилы говорят, что проблем с переправами тогда не было, рассказала Ольга Захарова.

"Сейчас никому ничего не надо, хотя известно, что финансы на это (на расчистку майн) выделяются. Районная администрация отчитывается, что все работает. Но это не так. Я лично года три назад писала обращение в район и в город, собирала подписи жителей. Куда писала, уже не помню. Получала отписки – писали, что этот период надо перетерпеть", - рассказала женщина.

По ее словам, жители этих сел во время ледяных заторов оказываются в изоляции по несколько дней, а иногда и целый месяц. Порой это приводило к трагедиям, когда в реке Бахтемир тонули люди, которые пытались по льду перейти реку.

"В позапрошлую зиму рожала женщина. Ее на лодке по льду переправляли трое мужчин, шли и проваливались. На том берегу ее скорая ждала, которая не могла переправиться. В результате она родила в лодке. Слава богу, живы - и она и ребенок", - рассказала Ольга Захарова.

Женщина уточнила, что 5 февраля Захаровы вызывали скорую помощь для младшего сына. Хотя паром ходил, скорая помощь приехала через час. Это, по словам женщины, «считается быстро». 7 февраля заболели оба ребенка, и Ольга вызвала педиатра, врач пришел через три часа.

"Стараемся запасать и медикаменты, и продукты. Готовимся к этому изоляционному периоду. Но случаи бывают экстренные, а помощи с большой земли нет", - рассказала Ольга Захарова. Она отметила, что в селе работает медсестра, «но до нее сложно дозвониться, даже в рабочее время».

Альтернативные дороги незначительно упрощают жизнь сельчан

Продовольствием и товарами первой необходимости селян снабжают четыре магазина. В центре Маячного, рядом с поселковой администрацией работает универсальный магазин. Продавец Юлия Степанова рассказала, что она коренной местный житель, и "сколько себя помнит", наблюдала проблему ледяных заторов и изоляции сел.

"Сколько ее (проблему) в СМИ ни освещают, она не решается", - сказала Юлия Степанова корреспонденту "Кавказского узла".

Магазин закупает товары с учетом возможных перебоев в работе паромов, уточнила она. "Но приходится предпринимателям в очередях по три часа на переправах стоять. Если по дальней дороге ехать, то транспортные затраты, понятно, сильно увеличиваются. Все продукты берем с запасом, так как у нас школа и детский сад закупаются", - сказала Степанова.

На обратном пути у переправы «Маячное» скопилась длинная очередь автомобилей, поскольку работники парома обедали. В центре очереди стоял трактор с двумя прицепами, доверху нагруженными тюками сена. Тракторист, не назвавший своего имени, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Икряном и везет сено из Маячного.

По словам мужчины, на острове живут его родственники, которых он часто навещает. Но перед поездкой всегда звонит «на паром» и уточняет, нет ли ледяных заторов. "Нет у них (родственников) проблем. Если нет переправы здесь, едут по дальней дороге", - заметил тракторист.

Безработный житель села Седлистое Руслан Курманалиев ожидал парома, чтобы на своей машине отвезти друзей в Икряное. По словам молодого человека, он живет в селе с бабушкой и дедушкой, а к изоляции в зимнее время привык.

"Частенько бывает [изоляция сел из-за ледяных заторов]. Ждем, когда растает. Бывает, что срочно надо. Где почистят, туда (на ту переправу) и едем. Бывало, что и несколько дней без переправы. А куда деваться", - сказал Руслан Курманалиев корреспонденту "Кавказского узла".

С левого берега пришел паром, который доставил из села Мумра машину скорой помощи с пациентом и несколько машин и пеших пассажиров. Один из них, Яркян Мамбетов, перенес с парома несколько сумок и поставил их в багажник ожидавшего его на берегу автомобиля.

Корреспонденту "Кавказского узла" Яркян Мамбетов рассказал, что с рождения жил в селе Мумра, а сейчас со своей семьей живет в Астрахани, но часто навещает родителей в Мумре – привозит им медикаменты и продукты.

"Эта проблема [неработающих зимой переправ] существует здесь всю жизнь. Трагедии были из-за этого. В деталях не могу рассказать. В тех районах (в островных селах. – Прим. "Кавказского узла") тяжело с аптеками, с медикаментами", - рассказал Мамбетов.

По его словам, альтернативные переправы имеются, но путь там существенно длиннее и бывают случаи, когда все переправы не работали. "Два дня последних тяжело было переправляться. Здесь главный судоходный канал, поэтому проблема никогда не решится", - предположил Яркян Мамбетов.

Житель Астрахани Алексей Петров навещал в селе Зюзино тещу и тестя, которые болеют коронавирусной инфекцией. Болезнь у них протекает легко, но требуются лекарства, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Петров.

"Вот через день к ним езжу. Они не выходят на улицу. Привожу и продукты и лекарства. Врача к ним вызывали один раз только, когда им диагноз поставили. Сейчас сами лечатся, так как скорую помощь и местную медсестру смысла нет вызывать – едут долго, а иногда и совсем на вызовы не реагируют, особенно когда переправа стоит", - сказал он.

Петров также рассказал, что на участке родственников ранней весной иногда происходят пожары, но тушить их некому. "Проблема вызвать пожарку. Если не угрожает строениям огонь – то просто ждем, когда само выгорит", - сказал астраханец.

Местные власти не справляются с проблемой жителей островных сел

Кардинально решить проблему сможет строительство моста, но средств на это в региональном бюджете нет, считает Елена Михайлова. Впрочем, по ее мнению, частично ситуацию может улучшить организация паромной переправы между селами Мумра и Житное, которая наладит связь островных сел с Астраханью.

Представитель ЛДПР подтвердила, что из-за отсутствия переправы происходили трагедии. "Жители от «большой земли» отрезаны. Это приводит к трагедиям. Были здесь и смертельные случаи, и похоронить человека в тех местах не могли", - рассказала она.

По ее словам, частично выручают жителей проблемных сел хлебозавод, сельская больница и небольшая пожарная часть, расположенные в селе Мумра. В Маячном и Бекетовке построены фельдшерско-акушерские пункты, но медперсонал в них отсутствует. Также есть больница в селе Житном, «но там людям долго приходится ждать врача». "В условиях пандемии были смертельные случаи, связанные с изолированностью сел", - заявила Михайлова.

"Пишем обращения главе района, но получаем отписки о выделении средств бюджета на решение проблемы, но ситуация ежегодно повторяется", - уточнила она.

Елена Михайлова продемонстрировала один из ответов замглавы администрации Икрянинского района, датированный 30 декабря 2019 года. В письме чиновник сообщает, что в оперативном управлении ГКУ АО «Астраханьавтодор» на дорогах общего пользования регионального значения в Икрянинском районе находятся пять паромных переправ и два наплывных моста, «которые круглосуточно обеспечивают транспортную связь с районным и областным центрами». Содержание паромных переправ осуществляет подрядная организация ООО «Гидротехмаш». На период зимней навигации эти паромные переправы «усиливаются» резервными буксирными судами.

"В 2019 году были приобретены два новых несамоходных парома, которые обслуживают паромные переправы «Маячное» и «Главный Банк». В 2019 году их время работы в зимний период было увеличено до 14,5 часов… В зимнее время при становлении льда работа муниципальных паромных переправ прекращается", - сообщал заместитель главы районной администрации.

Помощник координатора отделения ЛДПР Александр Михайлов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в последние годы ситуация с паромными переправами «только ухудшается».

По его словам, если 15 лет назад здесь сохранялось взаимодействие муниципалитетов с структурами, которые владели судами, то в сейчас «все поставлено на коммерческую основу». "Услуги ледокола дороги, а местные бюджеты пусты. Если взглянуть на расценки Речпорта, час работы ледокола стоит около 70 тысяч рублей. Сейчас река чистая, но ситуация может измениться в любой момент. Во время оттепели лед может тронуться и забьет русло. Кардинально проблему решить не получится, но ущерб можно существенно сократить, если помочь муниципалитетам, у которых пустые бюджеты", - сказал Александр Михайлов.

Другую стоимость услуг ледокола назвал корреспонденту "Кавказского узла" депутат собрания Икрянинского района Денис Дереча. По его данным, час работы ледокола стоит 95 тысяч рублей. Из-за высокой цены, по мнению депутата, астраханский "Автодор" не подает заявки на аренду ледокола для устранения ледяных заторов на паромных переправах.

"В советское время здесь были налажены хорошие хозяйственные связи, «жизнь кипела». Сейчас наблюдаются отток населения, вымирание сел, особенно последние два-три года из-за пандемии. Машины у людей появились, а доступность в села во время ледохода существенно ограничивается. Река в этом месте судоходная. Лед ломается, и это крошево забивает русло", - сказал Денис Дереча.

Депутат районной думы заметил, что в 1980-е годы планировалось строительство моста у поселка Волго-Каспийский, но эти планы не были реализованы. Недавно региональные власти хотели «оптимизировать» Мумринскую больницу – планировали сократить там койкоместа. Но жителям и правозащитникам удалось отстоять больницу.

"Тенденция тревожная. Жители, по сути, остались наедине с проблемой. Она не под контролем. Граждане самоорганизуются, отвечая на эти вызовы. Так, появились в соцсетях группы «Паромы Икрянинского района». Люди сообщают друг другу о том, работают переправы или нет. Но такое оповещение должно быть централизованным. Один из способов решения проблемы переправ могла бы стать установка средств объективного контроля", - считает депутат Дереча.

"Кавказский узел" направил запросы на комментарий в администрацию Икрянинского района, управление МЧС и областной Минздрав, но ответы на них пока не получил.