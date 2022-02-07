Судья Борис Бахшиян арестован в Армении

07 февраля 2022, 18:15

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Ереванский суд удовлетворил ходатайство об аресте судьи Бориса Бахшияна. Защита сочла это решение политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", Высший судебный совет удовлетворил ходатайство о рассмотрении судом вопроса об аресте судьи Сюникского суда первой инстанции Бориса Бахшияна по делу о неправомерном изменении меры пресечения. Защита предположила, что Бахшияна пытаются наказать за ряд судебных решений по делам в отношении оппозиционеров. Адвокаты указали, что решение об одобрении ареста судьи чревато формированием среди судейства атмосферы страха и покладистости перед волей властей. Ряд адвокатов встали на защиту судьи, заявив о политическом мотиве дела. Судья Давид Аргаманян, который по мнению защиты, непосредственно связан с правящей партией, недовольной решениями Бахшияна, отказался взять самоотвод и продолжил рассматривать ходатайство об аресте судьи.

Армянские правоохранители с ноября 2020 года расследуют дело о подготовке покушения на Пашиняна. В ноябре 2020 года по этому делу был задержан лидер добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашот Минасян. Правозащитники назвали политическим арест Ашота Минасяна. 26 января судья Бахшиян принял решение освободить его из-под стражи.

Суд счел обоснованными утверждения следствия, что судья Борис Бахшиян нарушил порядок избрания меры пресечения в одном из дел, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат судьи Ерем Саргсян. "Судья выполнял указание властей. Это насилие над правосудием. Власти не нужен судья, который может принимать самостоятельные решения", - подчеркнул Саргсян. Адвокат утверждает, что Борис Бахшиян принял решение об изменении меры пресечения обвиняемому в соответствии с законом.

Другой адвокат Бориса Бахшияна Арсен Сардарян заявил, что суд не ставит под сомнение законность решения судьи Бахшияна об изменении меры пресечения фигуранта дела. Судебный акт об этом "никто не обжаловал, и решение не было отменено", подчеркнул он. Судья Аргаманян "полагает, что ничего нельзя исключить" и "на основании собственных необоснованных выводов принимает решение об аресте", заявил Сардарян корреспонденту "Кавказского узла".

Это свидетельствует, что по делу Бахшияна оказывается политическое давление, добавил адвокат. "Властям не нужны независимые судьи. Судья, который будет перечить властям, должен быть арестован. Это регресс правосудия", - подчеркнул Сардарян.