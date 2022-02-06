Противники "зеленых паспортов" в Грузии потребовали отменить ношение масок

06 февраля 2022, 21:35

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Жители Тбилиси, собравшиеся на митинг сегодня, назвали отмену правительством Грузии "зеленых паспортов" отступлением перед волей народа и заявили, что будут проводить акции с требованием об отмене обязательного ношения масок.

Как писал "Кавказский узел", жители Тбилиси дважды - 28 ноября и 5 декабря 2021 года - проводили воскресные шествия по центру столицы до здания парламента с призывом отменить систему "зеленых паспортов". 5 декабря в акции приняли участие несколько тысяч человек, они потребовали публичных дебатов по этому вопросу. 12 декабря 2021 года жители Тбилиси провели еще один митинг и шествие по центру города, потребовав отменить систему пропусков для посещения общественных мест. 1 февраля Межведомственный координационный совет принял решение упразднить "зеленые паспорта" с информацией о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

С 1 декабря 2021 года для посещения многих заведений в Грузии стало обязательным использование "зеленых паспортов" с QR-кодом о вакцинации или информацией о перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы.

В центе Тбилиси противники вакцинации от COVID-19 сегодня провели митинг, приурочив его к отмене "зеленых паспортов", сообщило издание "Новости-Грузия".

Правительство "отступило перед волей народа", заявили участники акции. "Мы добились того, что хотели. Мы не позволили поделить грузинское общество на привитых и непривитых. Кто хочет, тот путь прививается, но нельзя никого прививать насильно", - процитировало одного из организаторов акции, лидера движения "Нация и государство" Звиада Томарадзе издание.

Но активисты не намерены прекращать борьбу, они предлагают начать акции с требованием об отмене обязательного ношения масок, заявил Звиад Томарадзе.

В Грузии за сутки выявлено 19 098 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 314 603. За сутки умерли 38 человек, всего с начала пандемии скончались 15 212, выздоровело за последние сутки 17 531 пациент, а общее число выздоровевших достигло 1 089 091, следует из сегодняшней информации на сайте stopcov.ge.

Введение ограничений в Грузии не предвидится, сообщил сегодня на своем сайте со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе грузинский "Первый канал". Основным призывом Координационного совета является вакцинация населения страны, указал Амиран Гамкрелидзе.

"Ограничений не будет. Главный призыв Координационного совета - вакцинироваться, потому что вакцинация сдерживает инфекцию. Бустеризация также очень важна. Чем больше бустеров будет сделано, тем сильнее мы сможем сдержать инфекцию и будем спокойны, что у нас не будет тяжелых случаев. Бустер-дозой привилось 6,4% людей, что очень мало. Желательно, что бустер сделали 1 200 000 человек. Единственный способ положить конец пандемии - вакцинация. Чем больше будет привитых людей, тем выше иммунный слой в стране и легче сможем преодолеть и выйти из эпидемии с наименьшим ущербом", - процитировал главу Национального центра телеканал.

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