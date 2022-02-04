Махачкалинцы потребовали сохранить стадион в Сепараторном поселке

04 февраля 2022, 05:59

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Жители Сепараторного поселка в Махачкале начали сбор подписей против планов властей построить поликлинику на территории местного стадиона, где неоднократно проводились республиканские матчи и чемпионаты. В мэрии заявили, что строить поликлинику в этом месте решили после просьб жителей.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля суд в Махачкале оштрафовал на 5000 рублей активиста Абдулгамида Зайнулабидова, который пытался провести сход для обсуждения планов застройки стадиона в Сепараторном поселке Махачкалы. Требования жителей сохранить спортивную площадку будут учтены при строительстве поликлиники в поселке, заверила тогда мэрия.

Стадион расположен на окраине Махачкалы, в густо застроенном многоэтажными домами районе. Практически по всему периметру стадиона находятся жилые дома, также прямо на границе стадиона строится несколько многоэтажек, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Сепараторном поселке негде гулять, кроме как на территории стадиона, где власти планируют построить поликлинику, указал ветеран труда Бинатали, всю жизнь проработавший на Сепараторном заводе. "Стадион конечно нужен. Здесь каждый день гуляет очень много людей. Больше просто негде. Нормального тротуара даже нет в поселке. Если здесь будет поликлиника, то считай, что стадиона уже нет, мы его потеряем. Пусть ищут новые места для поликлиники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С проектом развития территории местных жителей не знакомили, лишь подрядная организация показала примерную площадь, где планируется возведение медучреждения, добавил он.

Строительство поликлиники на территории "народного стадиона" в Сепараторном поселке приведет к тому, что местным жителям негде будет гулять и заниматься спортом, заявил председатель Общественного совета поселка Абдулгамид Зайнулабидов. "Этот земельный участок был передан Сепараторному заводу постановлением Исполкома Махачкалы в 1988 году. Здесь проводились матчи чемпионата Дагестана. Команда Сепараторного поселка неоднократно становилась победителями Кубка Дагестана и Чемпионата республики. Много спортсменов отсюда вышли", – объяснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Местным жителям неоднократно приходилось защищать эту местность от застройки, подчеркнул активист. "В нашем микрорайоне от Северного поста ГАИ до Троллейбусного кольца нет больше места, куда люди могли прийти и заниматься спортом. Сюда пытались зайти многие захватчики, но нам каждый раз удавалось отстоять эту землю. Каждый новый мэр пытался здесь что-то построить. Сейчас хотят построить поликлинику. Но мы против того, чтобы ее "воткнули" именно в это пространство. На территории завода есть 20 гектаров земли, где и можно строиться", – отметил Зайнулабидов.

"Эта территория названа самим людьми "народным стадионом". Мы хотим здесь футбольное поле, вокруг которого были бы беговые дорожки. С краю можно сделать музей Сепараторного завода. Он был градообразующим предприятием. У нас есть достойные ветераны", – объяснил Зайнуладибов.

Он добавил, что после того, как жители выступили против строительства, приехали представители мэрии. "После этого наших представителей принимали в администрации. Насколько мы понимаем, нас слышать не хотят. Уступать нам они не будут и собираются построить все же поликлинику. Поэтому теперь наш лозунг: "Руки прочь от народного стадиона", – сказал Зайнулабидов.

По его мнению, окружение главы города выставляет его "врагом народа". "Мы понимаем, что Салман Дадаев молодой, амбициозный и у него есть свое видения развития города. Мы готовы быть ему помощниками, но надо с людьми разговаривать, а не наступать на горло и рубить все топором", – отметил Абдулгамид Зайнулабидов.

Активисты начали сбор подписей под обращением к главе Дагестана и президенту страны с просьбой сохранить стадион, добавил он. "Мы планируем собрать 10-20 тысяч подписей. Думаю, в 90-тысячном поселке это не составит труда, потому что многие против строительства. Мы также планируем провести "круглый стол" с приглашением всех заинтересованных лиц и наконец, поставить точку в этом вопросе", – объяснил активист.

Сложность ситуации со стадионом в Сепараторном поселке заключается в том, что времена, когда администрация выступала очевидным варваром-крохобором, отдающим под застройку свободные пространства, в том числе парки и тротуары прошли, считает активист движения "Город наш", член Общественной палаты Дагестана Арсен Магомедов. "И это не столько из-за того, что в администрации сейчас какие-то новые и особенно хорошие люди, хотя частично не без этого, но только частично. Администрация сейчас скована тем, что свободной земли для раздачи в Махачкале практически не осталось, и народ стал менее терпимым и более злым. Куда еще терпеть, если у горожан забрали почти все общественное зеленое пространство и загнали в каменные джунгли", – написал Магомедов в своем Telegram-канале.

Чиновники зависят не столько от мнения граждан, а сколько от мнения вышестоящего начальства, добавил он. "Поэтому им кровь из носу нужно выполнять те показатели, за которые их могут сверху похвалить или наказать", – заявил Магомедов.

Одним из таких показателей является процент освоения федеральных средств на те или иные программы. "И поэтому махачкалинские власти готовы на многое, чтобы побольше освоить эти средства. Повторюсь, к этому их побуждают республиканские власти, для которых этот процент освоения тоже очень важный отчетный показатель перед Кремлем", – полагает активист.

Новых зеленных и общественных пространств чиновникам не нужно: по бумагам в Махачкале и так достаточно зеленых зон, поэтому администрации неинтересна тема экологии и здоровья населения, подчеркнул он.

31 января на встречу с жителями Сепараторного поселка приехали работники администрации Махачкалы, которые заявили, что все, что планируется построить, делается по "многочисленным обращениям граждан". "У нас предусмотрено строительство ФОКОТа (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, – прим. "Кавказского узла"). Большое поле здесь не может быть, потому что много пожеланий от жителей и чтобы была прогулочная зона. Этот ФОКОТ нам дает помимо футбольного поля, еще прогулочную зону, воркаут-площадку и различное другое спортивное оснащение. И также здесь дополнительно Салман Кадиявович (Дадаев, мэр Махачкалы, – прим. "Кавказского узла"), советуясь с вами, прорабатывает вопрос строительства дополнительно и поликлиники, социального объекта. Никто не говорит, что здесь будет коммерческий объект", – пояснил врио начальника управления образования Махачкалы Марат Ибрагимов на кадрах видео, опубликованном 30 января на странице пресс-службы администрации города в Instagram.