Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

01 февраля 2022, 08:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за ухудшения погоды запрещен проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", с вечера 30 января движение грузовиков на Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за непогоды, 31 января эти ограничения были сняты.

На Военно-Грузинской дороге вновь введены ограничения на движение большегрузов, следует из сообщения управления МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 05 часов 00 минут 01 февраля 2022 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно изображениям с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.05 мск 1 февраля, на выезде из России в Грузию видна очередь из фур, конец которой не видно из-за поворота. В противоположном направлении также скопление большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -11 градусов, скорость ветра достигает 2 метра в секунду. В ночь на 2 февраля также прогнозируется снегопад, температура воздуха понизится до -13 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.