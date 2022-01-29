Штаб по тушению пожара в Пятигорске. Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4668668

29 января 2022, 18:57

Пожар на хладокомбинате в Пятигорске потушен

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Площадь пожара на территории ЗАО "Холод" составила 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило МЧС. Угроза для населения полностью отсутствует, заявил мэр.

Как писал "Кавказский узел", крупный пожар произошел сегодня на хладокомбинате ЗАО "Холод" в центре Пятигорска, жители соседних домов были эвакуированы. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что создан штаб по тушению пожара и призвал горожан не приближаться к месту происшествия.

Пожар начался в компрессорном цеху, и возникла угроза распространения огня, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 17.25 (мск) пожар на площади 600 кв метров локализован. В 17.43 (мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Предварительно, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 95 человек и 28 единиц техники", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее о локализации пожара проинформировал мэр Пятигорска. "Угроза для населения отсутствует полностью", - сказал Дмитрий Ворошилов в видеоролике на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил все службы города за оперативную реакцию и слаженную работу. На вопрос пользователя под ником 4.6791, могут ли жители возвращаться в свои дома, мэр ответил утвердительно.

Примечание:

"Ставропольские следователи заинтересовались крупной аварией на газопроводе", "Сто человек эвакуированы из детсада на Ставрополье", "Владимиров исключил эвакуацию жителей Невинномысска после утечки азота".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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