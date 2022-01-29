Эвакуация жителей проводится в центре Пятигорска из-за пожара

29 января 2022, 17:15

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Крупный пожар произошел на хладокомбинате ЗАО "Холод" в центре Пятигорска, жителей соседних домов эвакуируют, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов.

Он отметил, что в связи с инцидентом создан штаб по тушению пожара.

"Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности", - написал Ворошилов в своем Instagram примерно в 16.30 мск.

По данным спасателей, пожар тушат 65 человек, задействовано 16 единиц техники. "Пожар по повышенному рангу. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Холод" - одно из старейших предприятий Пятигорска, оно выпускает более ста видов мороженого. Пожар, площадь составляет 600 квадратных метров, начался на предприятии в 15:09 мск, есть угроза распространения, пишет со ссылкой на спасателей "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 19 ноября 2021 года 30 человек были эвакуированы при пожаре в пятигорской многоэтажке. МЧС заявило, что погибших и пострадавших нет.