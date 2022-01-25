Въезд фур в Волгоград ограничен из-за плохой уборки дорог

25 января 2022, 09:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградские коммунальщики некачественно очистили дорогу от снега и льда, в связи с чем движение на въезде в город затруднено, и проезд грузовикам ограничен, сообщили в региональном главке МВД.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, некачественной обработкой дорожного покрытия на спусках и подъемах и, как следствие, затруднением движения грузового транспорта на этих участках, созданием аварийных и заторовых ситуаций, ГИБДД ограничила въезд в Волгоград грузового транспорта до устранения коммунальными службами на проезжей части последствий утреннего снегопада", - проинформировали в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, в городе наблюдаются восьмибалльные пробки. В частности, затруднено движение на проспекте Университетский, ул. Электролесовская и в Краснооктябрьском районе на проспекте Металлургов, ул. Лермонтова. На сложных участках дорогах выставлены дополнительные наряды ГИБДД, пишет "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде идет снег при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. Вечером снегопад продолжится, ветер усилится до 4 м/с. 26 января осадков не ожидается, температура повысится до -4 градусов. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.