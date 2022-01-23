23 января 2022, 16:46

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский аэропорт возобновил прием самолетов и отправку рейсов, задержанных в условиях сильного снегопада.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью работа краснодарского аэропорта была приостановлена в связи с обильным снегопадом, 16 рейсов были отменены, еще 26 задержаны.

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта. "Идет регистрация на рейсы. Посадка на "Алросу" в Пулково уже закончена. Вылет двух рейсов произойдет в ближайшее время", - привело в 15.48 мск его слова ТАСС.

Возобновить работу аэропорта планировалось в 13 мск, но затем срок открытия был перенесен на 15 мск, сообщило в 13.27 мск РБК. "Продолжается расчистка и обработка перрона и рулёжных дорожек", - процитировало издание сотрудника пресс-службы аэропорта.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, на 16.35 мск значатся отмененными восемь рейсов в Москву, Самару, Сочи и Элисту, задержан вылет еще 20 рейсов. Также отменен прилет шести самолетов из Калуги, Минвод, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, задержано прибытие 22 рейсов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре снегопад при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра - пять метров в секунду. В ночь на 24 января ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Вылет и прием 18 авиарейсов задержан в аэропорту Краснодара", "Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом", "Краснодарский аэропорт возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

23 января 2022, 18:38

23 января 2022, 17:46

23 января 2022, 16:09

23 января 2022, 15:07

23 января 2022, 14:08

  • Новое видео о дворце Путина вызвало вопросы у экологов

    Новое расследование команды Навального* о дворце Путина под Геленджиком ведет к выводу, что большие объемы отделочных материалов могли захоронить в лесу при переделке интерьеров дворца, указал эколог Дмитрий Шевченко. Наблюдать за строительством дворца возможно только с воздуха, но охрана блокирует квадрокоптеры, рассказали экоактивисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи