23 января 2022, 16:46

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Краснодарский аэропорт возобновил прием самолетов и отправку рейсов, задержанных в условиях сильного снегопада.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью работа краснодарского аэропорта была приостановлена в связи с обильным снегопадом, 16 рейсов были отменены, еще 26 задержаны.

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта. "Идет регистрация на рейсы. Посадка на "Алросу" в Пулково уже закончена. Вылет двух рейсов произойдет в ближайшее время", - привело в 15.48 мск его слова ТАСС.

Возобновить работу аэропорта планировалось в 13 мск, но затем срок открытия был перенесен на 15 мск, сообщило в 13.27 мск РБК. "Продолжается расчистка и обработка перрона и рулёжных дорожек", - процитировало издание сотрудника пресс-службы аэропорта.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, на 16.35 мск значатся отмененными восемь рейсов в Москву, Самару, Сочи и Элисту, задержан вылет еще 20 рейсов. Также отменен прилет шести самолетов из Калуги, Минвод, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, задержано прибытие 22 рейсов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре снегопад при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра - пять метров в секунду. В ночь на 24 января ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.