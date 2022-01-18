Курорт "Эльбрус". Фото: пресс-служба курорта https://resort-elbrus.ru/winters/gornye-lyzhi/#gallery-4

18 января 2022, 10:18

Курорт "Эльбрус" закрыт на фоне непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работа курорта "Эльбрус" приостановлена на фоне угрозы схода лавин, осадков и сильного ветра в горах.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января на курорте "Эльбрус" из-за непогоды были закрыты горнолыжные трассы и приостановлена работа канатных дорог. 16 января работа курорта была частично возобновлена.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

По данным администрации, курорт "Эльбрус" закрыт на технические работы. "Сегодня 18 января, вторник. Канатные дороги не работают, проводится техническое обслуживание. Трассы закрыты", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации курорта в Instagram.

Также в информации указано, что на курорте дует сильный ветер, его скорость достигает 14 метров в секунду.

В горах Кабардино-Балкарии с вечера 17 января до вечера 18 января лавиноопасно, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные осадки, сообщили в свою очередь спасатели. "Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в горах ночью местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в горных районах ночью -22 градуса, днем -11° градусов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Примечание:

"Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"", "Дополнительные парковки для туристов открыты в Приэльбрусье", "Автодорога к курорту "Эльбрус" закрыта в связи с непогодой".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 января 2022, 11:26

  • Три одиночных пикета прошли в центре Махачкалы

    Активисты провели 17 января в центре Махачкалы три одиночных пикета, на которых потребовали свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и для политзаключенных, а также призвали Кремль дистанцироваться от протестов в Казахстане.

18 января 2022, 11:00

18 января 2022, 10:40

18 января 2022, 09:55

18 января 2022, 09:02

  • Отсутствие санавиации вынудило сельчан в Дагестане нести по горам пациентку в больницу

    Из-за отсутствия санавиации жители высокогорного села Хушет в Дагестане были вынуждены на носилках отнести беременную сельчанку в больницу, расположенную в соседнем населенном пункте. Власти тратят большие суммы денег на празднование памятных дат, но жалуются на нехватку финансирования на санавиацию и прокладку дорог в высокогорные села, отметили пользователи Instagram.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи