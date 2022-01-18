Курорт "Эльбрус" закрыт на фоне непогоды

18 января 2022, 10:18

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Работа курорта "Эльбрус" приостановлена на фоне угрозы схода лавин, осадков и сильного ветра в горах.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января на курорте "Эльбрус" из-за непогоды были закрыты горнолыжные трассы и приостановлена работа канатных дорог. 16 января работа курорта была частично возобновлена.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

По данным администрации, курорт "Эльбрус" закрыт на технические работы. "Сегодня 18 января, вторник. Канатные дороги не работают, проводится техническое обслуживание. Трассы закрыты", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации курорта в Instagram.

Также в информации указано, что на курорте дует сильный ветер, его скорость достигает 14 метров в секунду.

В горах Кабардино-Балкарии с вечера 17 января до вечера 18 января лавиноопасно, осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные осадки, сообщили в свою очередь спасатели. "Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в горах ночью местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в горных районах ночью -22 градуса, днем -11° градусов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Рекомендации для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" собрал в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".