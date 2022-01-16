Школьная тетрадь на парте. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

16 января 2022, 12:55

Власти Грузии отказались продлить школьные каникулы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Занятия в школах Грузии возобновятся 17 января, но родители вправе перевести детей на дистанционное обучение, сообщило сегодня Минобразования страны на фоне роста числа заражений коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Грузии ввел новые правила карантина и самоизоляции, с 17 января они будут различными для тех, кто вакцинирован и не вакцинирован, а также для переболевших коронавирусом.

5 января Национальный центр контроля заболеваний Грузии констатировал начало новой волны распространения коронавируса, связав это с появлением омикрон-штамма. Случаи заражения этим штаммом, который впервые был обнаружен в ноябре 2021 года в странах Африки, зарегистрированы и в других государствах Южного Кавказа. Так, 8 января два случая выявлены в Армении, а 10 января штамм "омикрон" найден у 12 человек в Азербайджане, все они приехали в страну из-за границы.

Школьные каникулы в Грузии, начавшиеся 30 декабря, решено не продлевать, уроки в школах возобновятся 17 января, сообщило сегодня Минобразования страны.

Согласно заявлению ведомства, все государственные и частные школы Грузии полностью готовы к возобновлению очной учебы после зимних каникул, но у родителей школьников по-прежнему будет возможность выбирать форму занятий и при желании перейти на дистанционный режим.

"Рекомендации, разработанные Минздравом, будут неукоснительно соблюдаться в школах для обеспечения безопасности учащихся, учителей и представителей школьной администрации", - цитирует заявление Минобразования "Новости-Грузия".

В частности, все школьники по-прежнему обязаны носить маски. При этом 73% учителей и сотрудников школьных администраций уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а все школы обеспечены дезинфицирующими растворами и приборами для термоскрининга.

Во время новогодних праздников в Грузии начался рост случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи объясняют это распространением нового штамма «омикрон», пишет издание.

По данным на 16 января, в Грузии за сутки выявлено 5504 случая заражения коронавирусом, и общее с начала пандемии число зараженных достигло 990 183. Из общего числа зараженных выздоровели 925 137 человека, в том числе 3304 за сутки, умерли 14425 пациентов, в том числе 24 за сутки, информирует на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

15 января в Грузии был выявлен за сутки 5381 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1065 человек, умерли 30 пациентов.

По информации центра контроля заболеваний, к 16 января в Грузии подтверждено за сутки 1189 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, а сутками ранее - 1185 случаев, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Новости о ситуации с коронавирусом на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пункты временной изоляции открылись на границе Грузии", "Число закрытых на карантин школ в Грузии сократилось до 169", "Врачи в Грузии указали на ухудшение ситуации с коронавирусом после митингов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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