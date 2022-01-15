15 января 2022, 13:18

Ребенок убит в Кисловодске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По подозрению в убийстве ребенка задержан сожитель его няни, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня. "Ранее судимый мужчина, являющийся сожителем няни малолетнего ребёнка, воспользовавшись отсутствием женщины, совершил его убийство путем нанесения ножевых ранений", - проинформировала прокуратура. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года жительница Ставрополья была приговорена к лишению свободы за убийство своего новорожденного ребенка.

Примечание:

"Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели ребенка на Ставрополье", "Житель Ставрополья получил 21 год колонии по делу об убийстве школьницы", "Жительница Ставрополья осуждена за попытку убийства ребенка".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 января 2022, 14:34

15 января 2022, 14:21

15 января 2022, 13:43

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15 января 2022, 12:06

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