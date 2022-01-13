Сотрудник медучреждения в защитном костюме. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

13 января 2022, 12:26

Первые случаи заражения "омикроном" выявлены на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пациенты, у которых диагностирован штамм коронавируса "омикрон", находятся под контролем врачей, сообщил глава Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года в странах Африки впервые выявили штамм "омикрон", который является новой мутацией коронавируса. С 28 ноября в России были введены ограничения на въезд иностранцам из девяти африканских стран. 6 декабря, по данным Роспотребнадзора, у двух россиян, прибывших из ЮАР, был выявлен штамм "омикрон". 11 января стало известно о первом случае "омикрона" в Ингушетии. Он был выявлен у 23-летней беременной жительницы республики.

Первые случаи заражения штаммом "омикрон" зафиксированы в Ставропольском крае, сообщил сегодня глава региона Владимир Владимиров.

"Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений", - написал губернатор на своей странице в Instagram, не уточнив, у скольких пациентов выявлен новый штамм.

В Ставропольском крае на сегодня всего зарегистрировано 128 640 случаев заражения COVID-19. За период пандемии 109 157 человек выздоровели, 6 260 - скончались, сказано в сообщении Владимирова.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Штамм коронавируса "омикрон" обнаружен в Азербайджане", "Власти Дагестана подготовили изоляторы для зараженных штаммом "омикрон"", "Власти Кубани решили открыть обсерваторы в случае выявления штамма "омикрон"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 января 2022, 12:49

13 января 2022, 12:46

13 января 2022, 12:33

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