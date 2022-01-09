Фото профиля НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» в Facebook https://www.facebook.com/NGO.CIAEC/photos/a.103714501071739/562125908563927

09 января 2022, 22:05

Кубанская экологическая организация исключена из реестра иноагентов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минюст России провел проверку экологической организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" и не нашел иностранного финансирования, сообщил ее глава Дмитрий Шевченко. 

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря 2019 года Горячеключевской городской суд оштрафовал организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" после ее проверки Минюстом России. 10 марта 2020 года Краснодарский краевой суд направил дело на новое рассмотрение, однако 15 мая 2020 года суд в Горячем Ключе вновь назначил организации штраф в размере 300 тысяч рублей. В августе 2020 года Краснодарский краевой суд оставил без изменения штраф некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экологической преступности", которая была признана иностранным агентом. Глава организации заявил, что оспорит это решение.

Проверка Минюста показала, что в 2018-2019 годах финансовые поступления и автомобиль были получены  "Гражданской инициативой против экологической преступности" от отделения "Совет Гринпис" - Greenpeace. Министерство посчитало, что организация нарушила закон, не обратившись с заявлением о внесении сведений в реестр НКО-иноагентов. 25 октября 2019 года Минюст России по итогам внеплановой документарной проверки включил ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. По мнению руководителя экологов Дмитрия Шевченко, деятельность организации, которая занимается противопожарной деятельностью, "сильно раздражает власть и отдельных чиновников, которым не нравится общественный контроль".

Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор организации Дмитрий Шевченко.

Уведомление об исключении организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" из реестра НКО-иноагентов , полученное от Министерства юстиции. Скриншот со страницы Дмитрия Шевченко в Facebook. https://www.facebook.com/dmitry.shevchenko.75457Дмитрий Шевченко также опубликовал уведомление об исключении, полученное активистами от Министерства юстиции.

Основанием для исключения организации из реестра иноагентов стала внеплановая документарная проверка Управлением Минюста России по Краснодарскому краю, проведенная с 9 ноября по 6 декабря 2021 года, говорится в документе ведомства.

На сайте Министерства юстиции России в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, на 22.00 мск 9 января нет организации "Гражданская инициатива против экологической преступности".

"Ровно два года и два месяца пребывания в непонятном статусе, когда ты вроде не поражен в правах, но от тебя начинают шарахаться даже подписчики в соцсетях, опасаясь ответственности за каждый лайк, а чиновники борзеют до такой степени, что не считают нужным отвечать на запросы и обращения", - написал в сообщении Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, что пребывание в статусе иноагента принесло организации более 900 тысяч рублей прямых убытков (два штрафа по 300 тысяч рублей, расходы на ежегодные бухгалтерские аудиты, судебные издержки по четырем судебным линиям). Также 100 тысяч рублей было списано с его личных счетов, отметил Шевченко.

"Бесчисленные впустую потраченные рабочие часы на непроизводительный труд в виде заполнения бессмысленных отчетов, участие в проверках (за два года пришлось пройти три проверки Минюста и столько же проверок налоговой), проставление идиотских пометок под каждой публикацией", - заявил глава организации.

"Исключили нас чисто "технически" - не нашли иностранного финансирования. Но касаемо "политической деятельности" в акте проверки понаписали такого, что читать это невозможно - это просто какой-то испанский стыд", - отметил Шевченко.

Из 32 экологических НКО, попавших в реестр иноагентов, 22-м пришлось добровольно или принудительно закрыться, а выйти из реестра удалось только восьми организациям, рассказал Шевченко.

Согласно информации на сайте АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности", организация появилась в июле 2018 года. Она реализует природоохранные и эколого-просветительские проекты, поддерживает общественные экологические инициативы, борется с нарушениями в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Ее главный офис находится в Краснодаре.

Отметим, российские НКО пытаются оспорить сам закон об иноагентах в ЕСПЧ. Жалоба на закон об иностранных агентах была подана в Европейский суд по правам человека в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций. В числе авторов жалобы были "Правозащитный центр "Мемориал"* и "Международный Мемориал"*, которые в декабре 2021 года российские суды приняли решение ликвидировать. Требование к организациям регистрироваться в качестве "иностранных агентов" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники.

* организации внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара", "МЧС назвало фейерверк причиной пожара в сочинском лесу", "Кубанские экологи указали на ущерб от разлива нефти для моря около Утриша".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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