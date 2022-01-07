07 января 2022, 14:19

Два человека пострадали при подрыве взрывных устройств в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчине оторвало кисти рук при подрыве взрывного устройства в доме в Ростове-на-Дону. Пострадал также силовик, который обследовал квартиру, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, инцидент произошел сегодня в многоквартирном доме. При обследовании квартиры пострадавшего сработало еще одно устройство, сказал источник.

"В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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