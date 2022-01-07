07 января 2022, 14:19
Два человека пострадали при подрыве взрывных устройств в Ростове-на-Дону
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Мужчине оторвало кисти рук при подрыве взрывного устройства в доме в Ростове-на-Дону. Пострадал также силовик, который обследовал квартиру, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, инцидент произошел сегодня в многоквартирном доме. При обследовании квартиры пострадавшего сработало еще одно устройство, сказал источник.
"В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.
"Сообщение о бомбе в волгоградском автовокзале оказалось ложным", "Житель Ставрополья осужден на 13 лет за подготовку теракта", "Житель Волгограда обвинен в хранении оружия и взрывчатки".
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