Жители села близ Волгограда одиннадцатые сутки остаются без воды

06 января 2022, 12:02

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Большая часть крупного села Дубовый Овраг не снабжается водой с 27 декабря 2021 года. Чиновники Светлоярского района годами игнорировали проблемы с водопроводом, заявил глава села.

В Дубовом Овраге в конце декабря пересохла скважина, снабжавшая водой 400 домов, в которых проживает 70% сельчан, сообщил глава Дубового Оврага Виктор Ахметшин. Он отметил, что без воды осталась даже школа.

"Новый год мы встретили без воды. Рождество тоже [встретим без воды]. <...> Ежедневно нам подвозят воду, и сейчас пытаются найти кого-нибудь, кто бы пробурил новую скважину. Но это процесс долгий — нужно найти воду, разработать проект, пробурить, подключить… На всё на это нужно время, а люди тем временем сидят без воды", - посетовал Ахметшин.

Районная администрация намерена приступить к решению проблемы только после праздников, 10 января - на этот день в Светлом Яре назначено собрание, сообщил Виктор Ахметшин. Он добавил, что на собрание не приглашен. "Меня на эти собрания даже не вызывают. Мол, я не член «Единой России». Смешно, но так и живем. Вопрос с водой поднимаем ежегодно, но сдвинуть его с мертвой точки никак не получается. Люди звонят, спрашивают, как жить дальше, когда будет вода. Я всё понимаю, но всё, что мог, я сделал...", - сказал глава села.

Ахметшин подчеркнул, что с 2019 года добивается от районных и областных властей решения проблем с водопроводом. "Я уже третий год бьюсь за воду и не раз обращался в администрацию, и даже к губернатору. Первый раз — в 2019 году. Андрей Бочаров сказал, что лично возьмет на контроль ситуацию с водоснабжением в поселке, поможет нам войти в программу по улучшению ситуации с питьевой водой. При этом он попросил, чтобы администрация района подготовила проектно-сметную документацию. Район сказал, что таких денег у него нет, и всё затихло, не смотря на поручения главы", - рассказал Ахметшин.

В 2020 году, после жалобы в прокуратуру, районные чиновники уже проводили собрание, посвященное ситуации с водоснабжением Дубового Оврага, сообщил глава села. "Собрали большое собрание, пригласили представителей всех ведомств. Даже бывший глава приехал, на тот момент — депутат облдумы Борис Коротков. Он сказал, что в курсе дела, что я ошибаюсь, что с водой у нас всё хорошо, производительности скважин хватает, новые бурить не нужно. Нужно просто поменять насосы. Но простите, скважины, которые качают воду, были сделаны еще при Советском Союзе, они давно исчерпали свой ресурс. Даже старики мне говорили: «Смотри, Викторович, недолго им осталось…»", - приводятся слова Виктора Ахметшина в сегодняшней публикации волгоградского издания V1.

По данным на 1 января 2001 года, в Дубовом Овраге проживали 2009 человек, сообщается на сайте Росстата.

По данным районной администрации, в негодность пришла скважина, которая снабжает водой более 150 домовладений в Дубовом Овраге. "Специалисты МУП «Райгородское КХ» составили график и организовали подвоз питьевой воды к указанным домовладениям", - сообщил представитель районных властей. По его словам, уже определен подрядчик для восстановления работы водопровода, сообщило 5 января волгоградское издание "Городские вести".

Ранее, в июле 2020 года, глава Дубоовражского сельского поселения Виктор Ахметшин жаловался на обострение отношений с руководством района. Сам Ахметшин связал это с организованной им встречи жителей поселения с руководителем регионального отделения общественной организации "Федеральный комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом" Анатолием Полуниным по поводу проблемы с питьевой водой. По данным Ахметшина, в ответ руководство администрации организовало сбор подписей среди недовольных его работой. Глава поселения предложил тогда главе Светлоярского района Татьяне Распутиной встретиться в публичном месте, сообщало 3 июля 2020 года "Высота 102".

"Второй год моих полномочий вы пытаетесь меня изжить. Прошу вас встретиться со мной публично в общественном месте на общественном собрании, на моей территории или на вашей. Вы даете огласку, что я такой плохой. Возможно, не все у меня получается, да и не будешь для всех хорошим. Давайте с вами лично встретимся и обо всем поговорим, глядя глаза в глаза. Не на думе, где вы скажете два слова, и убегаете и не даете возможность задать вам вопросы. Вы объявили войну мне. Война эта продолжается второй год. Глава района давит главу поселения и никак раздавить не может. Не сможешь. Потому что народ со мной и правда со мной!", - заявил Виктор Ахметшин в видеообращении, опубликованном 3 июля 2020 года на YouTube-канале издания.