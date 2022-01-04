Харибский перевал. Фото: администрация Гумбетовского района http://mo-gumbet.ru/news/Haribskij-pereval-zakryt-iz-za-nepogody/

04 января 2022, 08:42

Харибский перевал в Дагестане закрыт в связи с непогодой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох оказалась непроходимой из-за непогоды, сообщила администрация Гумбетовского района.

По ее данным, в связи с метелью и порывистым ветром трасса, идущая через высокогорный Харибский перевал, завалена снегом.

Власти призвали автомобилистов воздержаться от поездок по этой дороге, "чтобы не стать пленниками снежной пурги". "Когда на перевале восстановится транспортное сообщение, мы вас дополнительно проинформируем", - сказано в сообщении, опубликованном 3 января на сайте Гумбетовского района Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Гумбетовского района - селе Мехельта - ожидаются осадки в виде дождя и снега при температуре +1 градус, ветер скоростью 1 метр в секунду. Вечером температура опустится до -4, будет идти снег, ветер усилится до 2 м/с. 5 января вновь ожидается снегопад, температура составит -1 градус, скорость ветра снизится до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Курорт "Эльбрус" возобновил работу", "Туристы заблокированы в Грузии из-за угрозы схода лавины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 января 2022, 07:45

04 января 2022, 07:00

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