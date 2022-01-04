Харибский перевал в Дагестане закрыт в связи с непогодой

04 января 2022, 08:42

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Дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох оказалась непроходимой из-за непогоды, сообщила администрация Гумбетовского района.

По ее данным, в связи с метелью и порывистым ветром трасса, идущая через высокогорный Харибский перевал, завалена снегом.

Власти призвали автомобилистов воздержаться от поездок по этой дороге, "чтобы не стать пленниками снежной пурги". "Когда на перевале восстановится транспортное сообщение, мы вас дополнительно проинформируем", - сказано в сообщении, опубликованном 3 января на сайте Гумбетовского района Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Гумбетовского района - селе Мехельта - ожидаются осадки в виде дождя и снега при температуре +1 градус, ветер скоростью 1 метр в секунду. Вечером температура опустится до -4, будет идти снег, ветер усилится до 2 м/с. 5 января вновь ожидается снегопад, температура составит -1 градус, скорость ветра снизится до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.