02 января 2022, 23:55

Житель Южной Осетии задержан с боевой гранатой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники милиции изъяли у Цхинвале гранату у нетрезвого водителя, сообщило МВД Южной Осетии.

В Цхинвале по улице Героев сегодня в ходе рейдов сотрудники УГИБДД остановили марки автомобиль "Mitsubishi Galant". Водителем автомашины оказался 30-летний житель столицы республики.

"В ходе личного досмотра в кармане куртки была обнаружена и изъята ручная граната "Ф-1". Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Южной Осетии.

Правонарушителя поместили в камеру временного содержания. Дознание по данному факту ведет УВД Цхинвала, информировало сегодня на своем сайте ведомство.

Комментарии задержанного или его адвокатов пока не поступали.

"Кавказский узел" также информировал о том, что 5 декабря 2021 года во время уборки в подъезде жительница Цхинвала нашла боевую гранату Ф-1. Саперы вывезли ее для уничтожения.

Примечание:

"Спецслужбы отчитались о предотвращении теракта в Цхинвале", "Схрон с боеприпасами обнаружен в Южной Осетии", "Шесть мин времен войны обезврежены в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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