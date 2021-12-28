Отравление газом трех человек в Волгоградской области обернулось уголовным делом

28 декабря 2021, 10:56

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Три человека погибли от отравления угарным газом в городе Фролово, следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следователей, 27 декабря в одном из частных домов были обнаружены тела трех человек. "Причиной смерти двух мужчин и женщины явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что утечка углекислого газа во время использования газового отопительного котла происходила ввиду зазора, расположенного на стыке отопительного котла и дымоходной трубы, а также через незапертое техническое отверстие для чистки дымоходной трубы", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2020 года 14-летний подросток скончался от отравления газом в Волгограде. По данным следствия, погибший проживал вместе с матерью в арендованной комнате на цокольном этаже частного одноэтажного жилого домовладения, "где также располагались кухня и система газового обогрева".