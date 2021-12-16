Сервис "Яндекс.Такси" проигнорировал требования водителей в Анапе

16 декабря 2021, 01:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Яндекс.Такси" поднимает комиссию, но не повышает стоимость проезда и не учитывает ежедневные расходы таксистов, а также сезонность города-курорта, указали участники забастовки таксистов в Анапе. Компания не планирует пересматривать условия сотрудничества с водителями, заявил представитель сервиса.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря более десятка водителей такси вышли на акцию протеста в Волгограде, на которой потребовали от компании "Яндекс" повысить планы и снизить комиссию. Утром 13 декабря водители отказались перевозить пассажиров и собрались на стоянке у торгового центра, потребовав у компании "Яндекс" прозрачных условий работы и расчетов. Впоследствии на четырех таксистов после забастовки завели административные дела об организации несогласованного мероприятия. 13 декабря суд признал участников забастовки таксистов виновными в незаконной организации акции, двоим назначил административные аресты, еще двое оштрафованы.

Водитель такси из Анапы Антон Старостин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что принял участи в забастовке таксистов, потому что он, как и другие водители, не согласны с «Яндексом», который уже несколько месяцев поднимает комиссию, но при этом минимальная стоимость поездки на такси снижается.

«С 17 декабря компания снова поднимает стоимость, теперь за 12-часовую смену нам нужно будет платить 350 рублей, а сейчас платим 300 рублей. Они берут очень большой процент с заказов, тарифы на перевозки устанавливают низкие», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". С каждого заказа сервис "Яндекс" берет 22 процента, и если машина арендная, то работаешь в минус, отметил Старостин.

Водители службы «Яндекс.Такси» 13 декабря провели забастовку на большой парковке у ТЦ «Большой» на Анапском шоссе, сообщила "Живая Кубань". Причиной их недовольства стали условия сотрудничества. Таксисты заявили, что агрегаторы берут высокий процент за пользование сервисом при низком тарифе на перевозки, а вскоре условия станут еще более невыгодными для водителей, отмечает издание.

«"Яндексу" все равно, что у нас курортный город, и сейчас спрос на такси не очень большой. Можно такую ставку брать летом, мы тогда крутимся как белка в колесе. А сейчас утром и вечером, когда народ едет на работу, еще более менее (спрос). Днем стоим. Да и город у нас маленький, расстояния небольшие. Заработал 150 рублей, 33 рубля отдашь, 500 рублей заработал - отдашь 110 рублей», - рассказал таксист.

Он рассказал, что выгодно работать во время, когда действует повышенный тариф и когда несколько клиентов из одного района вызывают такси. «Такое у нас бывает летом, и то, люди не всегда готовы платить повышенный тариф, предпочитают жать, когда цена снизится. Сейчас надежда на предновогоднюю суету: что люди поедут на корпаративы, в магазины», - сказал Старостин.

Таксист сказал, что сервис не отреагировал на забастовку в Анапе, несмотря на то, что она продолжалась несколько часов. «Не все остановились, некоторые работали специально, зная, что машин на линии мало. Мы хотели присоединиться к всероссийской акции протеста. Может быть, тогда нас "Яндекс" услышит», - заключил он.

Водитель такси из Анапы Виктор Сурков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что "Яндекс" и Uber поглотили и вытеснили с рынка все частные службы такси, которые до прихода сервисов работали в городе. Сейчас альтернативы для таксистов нет, поэтому сервис диктует свои условия, а водителям остается подстраиваться, сказал он.

Система собирает данные дохода водителей из приложения и таким образом рассчитывает прибыль, но при этом не учитывается расходы водителей, рассказал Сурков. В частности, кроме процентов, водитель должен оплатить так называемую смену «эконом» - 900 рублей в день, отметил он.

«Если автомобиль в аренде, то нужно еще отдать 1300-1500 рублей в день, плюс бензин, мойка автомобиля. У "Яндекса" договор не со всеми заправками, лишь с небольшим их количеством. Если заправляешься там, где удобно, случае система не видит, что ты заправился. Проще было бы сравнить километраж и затраченный бензина», - считает таксист. Кроме того, "Яндекс" учитывает только бензин, затраченный на поездку с пассажиром, при этом не считает затраты топлива, когда таксист едет на заказ.

«При этом самая главная статья расходов у нас – это штрафы, которые «Яндекс» вообще не принимает во внимание. Таксист постоянно на дороге, а камеры видеофиксации установлены везде. Бывает, плачу по 20-30 тысяч рублей штрафов (в месяц). При этом я не являюсь злостным нарушителем. То наехал на линию, не там свернул», - рассказал водитель.

Водителям, сотрудничающим с сервисами, необходимо остановить сотрудничество, чтобы их услышали, а временные забастовки ни к чему не приведут, считает Сурков. По словам таксиста, участникам акции пригрозили, что «Яндекс» занесет их в черный список и они лишаться возможности сотрудничества.

«Яндекс»» не является таксомоторным парком и не оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми/грузовым такси, а лишь информирует водителя о том, что кто-то хочет воспользоваться услугами такси, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. При этом партнер агрегатора получает возможность подключать к работе других водителей или просто работать с агрегатором на личном автомобиле без участия посредников, пояснила она.

«Такой статус могут получить и юридические и физические лица. Для физических лиц необходим статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Напрямую с водителями-физлицами компания не сотрудничает, только через официального партнера "Таксопарк"", - рассказала Баянов.

Сотрудничество водителей и таксопарков с «Яндекс.Такси» оформляются в виде агентских договоров, которые имеют форму публичной оферты, рассказала она. «Оферта - это своего рода предложение заключить типовое соглашение, адресованное неопределённому кругу лиц. Получается, что договор может быть заключён любым человеком, который отзовётся на предложение. Оферта в соответствии с нормами гражданского права должна содержать все существенные условия стандартного договора», - отметила адвокат.

Так, в «Яндекс.Такси» пользователь отправляет заявку на подключение к сервису и скачивает приложение "Таксометр". Прохождение регистрации в Таксометре считается принятием условий публичной оферты - водитель автоматически принимает условия сотрудничества, поэтому система напрямую может не предлагать принять условия оферты, рассказала Баянова.

«Если человек зарегистрировался в "Таксометре", значит, он согласился с условиями оферты и тем самым подписал агентский договор с агрегатором. В таком случае договор непосредственно подписывать не нужно, принцип оферты этого не предполагает», - пояснила юрист.

Поскольку физическое лицо не может сотрудничать напрямую с «Яндекс. Такси», то оно должно получить либо статус ИП или самозанятого, и самостоятельно платить налоги, либо заключить договор с юридическим лицом-партнером «Яндекса», рассказала она. «То есть фактически «Яндекс» не является работодателем, и поэтому никаких социальных гарантий предоставлять таксистам он не обязан», - заключила Баянова.

У водителей, вне зависимости от места проживания, есть возможность профессионально расти, в частности повысить свою категорию с «Эконома» на "Комфорт" и тогда условия сотрудничества будут более выгодные, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы «Яндекс. Такси».

«В этом году анапские водители зарабатывают больше в среднем, чем в прошлом году, даже несмотря на межсезонье. В тарифе «Эконом» они сейчас зарабатывают около 300 рублей в час. Это намного больше чем, например, в Сибири», - отметил сотрудник «Яндекс. Такси». Он добавил, что компания не планирует пересматривать условия сотрудничества с водителями во всех городах.