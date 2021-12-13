Яхья Туктаров. Кадр видео astrakhan-24.ru https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%AF%D1%85%D1%8C%D1%8F%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2

13 декабря 2021, 09:51

Глава района Астраханской области обвинен в мошенничестве на 40 миллионов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд уголовное дело бывшего главы Приволжского района Астраханской области Яхьи Туктарова, обвиненного в мошенничестве при покупке здания для муниципального детского сада.

По версии следствия, в декабре 2019 года между Минобрнауки Астраханской области и глава Приволжского района Яхья Туктаров заключили соглашение о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в детских садах района.

Районные депутаты постановили приобрести для детсада нежилое здание, а заказчиком было определено районное управление образования. Стройфирма «Юг-Альянс», фактическим руководителем, но не директором которой был Яхья Туктаров, построила детский сад на 60 мест, необеспеченный отоплением и горячей водой, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Астраханской области.

"Туктаров, используя свои полномочия, достоверно зная о том, что вышеуказанный детский сад фактически не готов, введя в заблуждение начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования, потребовал подписать разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По указанию главы района управление образования заключило контракт на приобретение этого здания у подконтрольной Туктарову фирмы за 40 миллионов рублей, считают следователи. "Незаконные действия Туктарова привели к невозможности использования вышеуказанного объекта по целевому назначению", - поясняется в публикации.

Яхье Туктарову предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), а директору ООО СК «Юг-Альянс» - в пособничестве в мошенничестве (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил Следком.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от бывшего главы района и руководства ООО СК «Юг-Альянс» относительно передачи дела в суд пока не поступало.

Примечание:

"Следователи заподозрили аферу при благоустройстве мемориала в Астраханской области", "Глава комитета думы Астраханской области заподозрен в мошенничестве", "Астраханский застройщик обвинен в хищении 5,3 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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