Суд в Краснодаре отказался от претензий к Антоновой за конверт с репродукцией картины

07 декабря 2021, 16:09

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Судья счел убедительными доводы краснодарской активистки Яны Антоновой о том, что конверт с репродукцией картины средневекового живописца "Сдирание кожи с продажного судьи" не демонстрирует неуважение к суду. Действия активистки, отправившей в этом конверте жалобу в суд, можно расценить как мейл-арт, указал художник Алексей Кнедляковский.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября судья 4-го Кассационного суда Валерий Шелудько обратил внимание, что активистка Яна Антонова прислала в суд жалобу в конверте, на котором изображена картина нидерландского художника XV века Герарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". Судья предположил, что таким образом Антонова хотела продемонстрировать неуважение к суду, и назначил на 7 декабря судебное заседание по этому поводу. По словам судьи, заседание необходимо "в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа, а также в случае установления достаточных данных - для направления в органы предварительного расследования материалов для принятия соответствующего решения".

В конверте, на который обратил внимание судья, содержалась жалоба активистки на решение Краснодарского краевого суда, который отказался отменить на УИК 20-52 результаты выборов в гордуму Краснодара, состоявшихся 13 сентября 2020 года. На этом участке, по мнению активистки, было зафиксировано несколько грубых нарушений законодательства – в частности, были переписаны акты о досрочном голосовании, а также исправлен ряд цифр в протоколах со ссылкой на техническую ошибку.

Сегодня в Краснодаре судья Четвертого кассационного суда Валерий Шелудько заслушал доводы Яны Антоновой по поводу конверта с репродукцией картины Герарда Давида, рассказала Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

Антонова сообщила суду, что несет ответственность только за текст кассационной жалобы, направление которого в суд является юридическим фактом. "Способ направления кассационной жалобы в Четвертый кассационный суд, а именно: способ оплаты, выбор типа корреспонденции, марки, изображения на них и их номинал, тип конверта, способ его заклеивания, изображение на конверте, способ написания адреса отправителя и получателя - всё это является лишь способами моего взаимодействия с Почтой России, но не с судом", - сказала активистка.

Она отметила, что изображенная на конверте картина Герарда Давида называется «Суд Камбиса» и состоит из двух частей: «Арест неправедного судьи Сисамна» и «Казнь неправедного судьи Сисамна». По ее словам, на конверте изображена вторая часть, в ней показан случай, описанный древнегреческим историком Геродотом: в период правления персидского царя Камбиса I (VI век до н.э.) был арестован судья Сисамн, который был уличен во взяточничестве, то есть принял «нужные» решения за деньги.

"В России эта картина воспроизводилась Почтой России на почтовых конвертах, которые неоднократно направлялись в суды, причем она уже была предметом аналогичной проверки – именно в Краснодарском крае, где, судя по всему, эти конверты в свое время и были выпущены. В июне 2018 года письмо в конверте с изображением этой картины в Центральный суд Сочи направил колхоз имени Кирова из станицы Платнировской Кореновского района Кубани", - рассказала Антонова.

В частности, в 2019 году при рассмотрении дела о банкротстве стройкомпании в Арбитражном суде возник вопрос о неуважении к суду после того, как один из кредиторов застройщиков прислал в суд конверт с репродукцией картины "Сдирание кожи с продажного судьи". На неуважении к суду тогда настаивали дольщики, которые принимали участие в судебном заседании о банкротстве застройщика, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Алексей Аванесян, который сам отправлял такие конверты в суд. При этом судья имеет право вызвать Антонову в суд для дачи пояснений, подчеркнул юрист.

По словам Антоновой, судья счел ее доводы убедительными и не стал направлять заявление в следственные органы с требованием возбудить в отношении Антоновой административное или уголовное дело.

"Я сообщила суду, что единственное, к чему выражаю явное неуважение, - это к коррупции во всех ветвях власти, что, как мне кажется, полностью согласуется с законодательством РФ. Сам факт моего обращения с кассационной жалобой в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции означает, что я не имею никаких оснований подозревать судей этого суда в причастности к коррупции и надеюсь на вынесение законного и обоснованного решения по моей жалобе", - сказала активистка, добавив, что рассмотрение самой кассационной жалобы суд отложил на неопределенный срок.

Репродукция картины Герарда Давида не нарушила правил поведения в суде

Согласно постановлению Пленума Верховного суда России от 13.06.2017 года «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел», под неуважением к суду понимается совершение действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к установленным в суде правилам поведения, например, использование в тексте поданного в суд процессуального документа неприличных выражений, оскорбляющих участников судебного разбирательства, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" работающий в Краснодарском крае адвокат Феликс Вертегель.

"На конверте отсутствуют неприличные выражения или изображения, и он не нарушает установленных в суде правил поведения. В самой кассационной жалобе также нет ничего оскорбительного, репродукция картины классика не может быть оскорбительной. Она не запрещена, поэтому ее изображение имеет право печататься", - сообщил Вертегель.

Картина "Сдирание кожи с продажного судьи" не значится в списке экстремистских изображений или материалов, нет ее и в реестре прокуратуры, сообщил ранее адвокат Алексей Аванесян. По состоянию на 16.08 мск 7 декабря, эта картина не внесена в список экстремистских материалов, размещенный на сайте Минюста России.

Если бы Яна Антонова объявила свой жест художественным, то это можно было расценить как мейл-арт (искусство, произведения которого созданы с помощью атрибутов почтовой переписки. – Прим. "Кавказского узла"), который в конце 1950-х годов был признан отдельным направлением в искусстве, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" краснодарский художник, получивший политическое убежище в Швеции, Алексей Кнедляковский.

Объектом мейл-арта является обычный конверт, который художник превращает в произведение искусства, пояснил он. При прохождении через почту произведение мейл-арта дополняется почтовым штемпелем, и, таким образом, почта становится невольной участницей творческого процесса. Особенность жанра заключается в том, что дополнительные расходы на создание произведений мейл-арта не превышают затраты на почтовые услуги, а сама демонстрация искусства ограничивается малым пространством обычного конверта, рассказал художник.

"Но Яна не назвала свой жест художественным, поэтому, с одной стороны, это мейл-арт, а с другой стороны, перформанс суда... Перформанс - это какое-то действие, и это действие совершил суд, [отреагировав] на репродукцию известной картины. Получилось красиво, и хорошо, что суд одумался", - сказал Кнедляковский.