Задержан замглавы Минстроя Ставрополья

07 декабря 2021, 14:36

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Силовики задержали бывшего замминистра строительства и архитектуры Ставрополья по подозрению в превышении полномочий при приемке здания больницы. Чиновник подписал акт приемки здания, которое непригодно к эксплуатации, ущерб составил 94,2 миллиона рублей, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в ходе реконструкции больницы в Кисловодске были уничтожены 2622 дерева, ущерб составил 31 миллион рублей. Следствие в связи с этим приступило к расследованию уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Минстроя Ставропольского края, сообщила 1 декабря прокуратура Ставрополья. Экологи предупреждали чиновников, что взрослые деревья, в частности 50-летние сосны, при пересадке могут не прижиться, заявил экоактивист Павел Мартиросов.

Бывший заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края задержан в рамках расследования уголовных дел о превышении должностных полномочий, 6 декабря по материалам проверки прокуратуры Ставропольского края в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, чиновник и подрядчик строительства участковой больницы в селе Кугульта подписали акт приемки построенного объекта. Однако выяснилось что в ходе строительства были допущены многочисленные нарушения и эксплуатация здания невозможна. "Выявлены многочисленные дефекты, в том числе не были подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция. Сумма ущерба составила более 94,2 миллиона рублей, сообщило сегодня ведомство.

Речь идет о бывшем замглавы Минстроя Ставрополья Андрее Уварове, который в июне 2021 года перешел на работу в мэрию Ставрополя - он возглавил комитет градостроительства и стал заместителем мэра города, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь".

"Кавказский узел" также писал, что бывший мэр Пятигорска Лев Травнев 30 ноября признан виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу за экологический ущерб. Травнев вину не признал.