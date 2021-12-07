07 декабря 2021, 14:36

Задержан замглавы Минстроя Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали бывшего замминистра строительства и архитектуры Ставрополья по подозрению в превышении полномочий при приемке здания больницы. Чиновник подписал акт приемки здания, которое непригодно к эксплуатации, ущерб составил 94,2 миллиона рублей, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в ходе реконструкции больницы в Кисловодске были уничтожены 2622 дерева, ущерб составил 31 миллион рублей. Следствие в связи с этим приступило к расследованию уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Минстроя Ставропольского края, сообщила 1 декабря  прокуратура Ставрополья. Экологи предупреждали чиновников, что взрослые деревья, в частности 50-летние сосны, при пересадке могут не прижиться, заявил экоактивист Павел Мартиросов.

Бывший заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края задержан в рамках расследования уголовных дел о превышении должностных полномочий, 6 декабря по материалам проверки прокуратуры Ставропольского края  в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, чиновник и подрядчик строительства участковой больницы в селе Кугульта подписали акт приемки построенного объекта. Однако выяснилось что в ходе строительства были допущены многочисленные нарушения и эксплуатация здания невозможна. "Выявлены многочисленные дефекты, в том числе не были подключены газ, вода, отопление, электричество и дизельная электростанция. Сумма ущерба составила более 94,2 миллиона рублей, сообщило сегодня ведомство.

Речь идет о бывшем замглавы Минстроя Ставрополья Андрее Уварове, который в июне 2021 года перешел на работу в мэрию Ставрополя - он возглавил комитет градостроительства и стал заместителем мэра города, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь". 

"Кавказский узел" также писал, что бывший мэр Пятигорска Лев Травнев 30 ноября признан виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил его к трем годам колонии и штрафу за экологический ущерб. Травнев вину не признал.

Примечание:

""Матвиенко подвергла критике темпы строительства детсада за 128 миллионов в Кисловодске", "Аналитики связали дело Сафонова с предстоящими выборами на Ставрополье", "Глава управления Росимущества Ставрополья помещен под домашний арест".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 декабря 2021, 14:15

  • Жители Кичмалки объяснили недовольство установкой вышки сотовой связи

    Протест против установки вышки сотовой связи в селе Кичмалка в Кабардино-Балкарии связан с опасением, что она в дальнейшем будет использована для сети 5G и навредит их здоровью, пояснили местные жители. Такие опасения вызваны недостаточным пониманием принципов работы связи, указал представитель "Мегафона".

07 декабря 2021, 14:07

  • Мать ростовской мусульманки отказалась от борьбы за опекунство над внуками

    Татьяна Перекалина, мать обвиняемой по делу о терроризме мусульманки из Ростова-на-Дону Алены Сухих, была вынуждена отказаться от борьбы за опекунство над внуками из-за малой жилплощади. Обжалование решения суда об отказе в опекунстве не дали результатов и дети переведены в детдом, рассказала вторая бабушка Екатерина Садуллаева. Суд отказал Садуллаевой в одном виде опеки, но она пытается теперь добиться другого вида опекунства, пояснила адвокат.

07 декабря 2021, 13:56

07 декабря 2021, 12:52

  • Полиция пресекла акцию родных осужденных по "Тертерскому делу" в Баку

    Родственники осужденных по "Тертерскому делу" сегодня попытались провести акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана с требованием пересмотра обвинений в отношении заключенных. Однако полиция пресекла акцию, не позволив приблизиться к администрации президента.

07 декабря 2021, 12:42

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи