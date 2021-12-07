Жильцы аварийного дома в Шахтах потребовали расселить их

07 декабря 2021, 02:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дом по улице Благотворной в поселке Наклонный находится аварийном состоянии, что подтверждается документами. Жильцы провели сход, на котором пожаловались, что боятся жить в разрушающемся доме, а местные власти не реагируют на жалобы.

18 жителей города Шахты, которые живут в доме №1 в посёлке Наклонный по улице Благотворной, провели 6 декабря сход. Их дом в 2019 году признан аварийным, однако людей до сегодняшнего дня не расселили. Сам дом находится в удручающем состоянии, люди боятся в нём жить. Кто смог, тот уехал - либо к родственникам, либо снял квартиру. Те же, у кого такой возможности нет, продолжают с риском проживать в данном доме, рассказали жильцы дома корреспонденту "Кавказского Узла", который побывал на сходе.

"Дом рушится, жить в нём невозможно, трещины по всему дому, из квартиры видно улицу. По ночам невозможно спать, дом трещит. Мы боимся, что погибнем под этим домом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Симененко.

Женщина рассказала, что они с семьёй вынуждены были выехать из дома. Мужу по наследству достался домик, мы сейчас в нём живём. У меня бабушка 86 лет, и я боюсь за её здоровье. В квартире очень холодно, ветер задувает из щелей. Мы их пытались запенить, но дыры сквозные, и это не помогло. Тем более дом продолжает расходиться по швам. Ходили в администрацию, просили расселить. Приезжала одна комиссия, другая - и никакого толку. Писали в прокуратуру города Шахты, приходят одни отписки, и никаких дел. Хотя комиссия ещё в 2019 году признала дом аварийным, нас так и не расселили. Сначала обещали в 2023 расселить, потом сказали в 2025, но нам сейчас уже в доме жить страшно и опасно, в любой момент он может рухнуть", - сказала Симененко.

Она пригласила корреспондента в свою квартиру. Дом двухэтажный, в нем 18 квартир. Входная дверь в подъезд перекошена, она не закрывается. На первом этаже большие трещины до второго этажа, штукатурка облетела. В коридоре квартиры тоже большая трещина. На кухонном окне стоят две деревянные распорки, так как стены сходятся, окно выгнуло, открыть его невозможно. "Это нам мужики помогли поставить распорки, они бывшие шахтёры, знают, как это делать", - пояснила Симененко.

По ее словам, в квартире очень холодно. "У нас было своё отопление, но даже это не помогало - в квартире очень холодно, из-за того что большие трещины и через них задувает ветер", - рассказала хозяйка квартиры.

В зале также окно выгнуло, рядом проходит большая трещина. Под обоями у окна - огромная трещина. То же самое корреспондент увидел в спальне, Татьяна сказала, что там трещина появилась буквально полгода назад, и с каждым днём она становится всё больше, через нее с улицы со свистом задувает ветер.

Симененко также показала квартиру на первом этаже, откуда съехали жильцы. В квартире тоже огромные трещины, сырые полы. По словам жильцов, вода течет из-под дома.

Пенсионерка Лидия Королёва пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что в её квартиру дверь открывается с трудом. "Её трудно открыть, нужно применить усилие, а потом проблема закрыть - нужно сильно захлопывать. Всё из-за того, что стены сходятся, дверь зажимает", - пожаловалась женщина. Она добавила, что такая же ситуация с окнами: если их откроешь, то потом трудно закрыть.



"Дом сильно трещит, особенно это слышно ночью. У меня, допустим, на кухне трещина идёт от потолка до самого пола, и то же самое в комнате - трещина от потолка до пола. Наклеила два слоя обоев - их разорвало. Несколько раз штукатурила, но всё отлетает.

Ездили мы в администрацию, там пожимают плечами, говорят: "Ожидайте". А что ждать, когда нас тут всех накроет? Ведь уже и плиты начали опускаться, по полу ходишь, как на ходулях, всё ходуном ходит", - пожаловалась Королёва.



Лиза Якубова также пожаловалась на условия проживания в доме. "Я уже старая, и мне хоть сегодня на тот свет отправляться. Но у меня внучка, она на моём попечении. У неё нет родителей, я её воспитываю, и вот за неё мне тревожно. У меня натяжной потолок, и он весь провис, так как сверху нападала штукатурка, куски бетона. В коридоре у меня дыры в стенах, на кухне то же самое", - пожаловалась она.

Якубова показала корреспонденту свою квартиру: натяжной потолок повис, по стенам трещины, а в спальне, где спит внучка, трещина, через которую видно соседнюю квартиру. "В администрацию ходила, там мне сказали: "Ничего не бойтесь, всё будет хорошо, натяжной потолок выдержит". Вот и всё, вот и весь ответ", - посетовала женщина.

Людмила Пономарева обращалась в администрацию Шахт. "Мне сказали, у вас, мол, нет документов, что дом аварийный, делайте экспертизу. Я им показываю, что экспертиза есть, они говорят, ещё раз на всякий случай сделайте. Я им показываю документы, где установлено, что износ 78%, на что мне ответили: "Не хотите делать ещё экспертизу, идите в прокуратуру". Пошли мы в прокуратуру, там тоже сказали представить документ, что дом аварийный, я не могу понять, какой они ещё требуют документ, если у нас есть уже экспертиза", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После этого, по ее словам, к ним все же приехала делегация из администрации. "Посмотрели, сказали, что жить ещё можно - и на этом всё. На кухне у меня течёт с крыши - я живу на втором этаже - течёт прям на газовую печку. А в зале течёт на диван, когда идут дожди. Приходится подставлять вёдра, тазики. Жить в таком доме страшно: окна на кухне перекосило, мы их не открываем, не выходим на балкон, так как его перекосило, и дверь на него не открывается. В квартире ужасная холодина из-за того, что по стенам трещины", - пожаловалась женщина.

На то, что протекает крыша, пожаловалась и жительница второго этажа Люба. Она показала корреспонденту "Кавказского узла" свою квартиру, тазики, в которые собирается текущая с потолка вода. "Вот, посмотрите, на кухне два тазика на шифоньере, в них собираем дождевую воду. Вода с крыши была и в зале, натяжной потолок сильно провисал, так сын сделал дырочку, и вода стекла", - рассказала женщина.

Старшая дома Мария Жигаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она занималась сбором документов о признании дома аварийным. "У меня все документы на руках, есть заключение специалиста со всеми подписями, комиссия признала дом аварийным. Нас вызывали, сказали, что дом должен быть снесён до 2023 года своими силами. Но как мы его снесем своими силами, тут живут одни пенсионеры, плюс тут есть одна муниципальная квартира. Рядом дома сносили - это делала администрация, а нам она сказала, что дом стоит на такой земле, что мы сами должны его разрушить. В доме жить невозможно, дом весь на трещинах, на вторых этажах с потолка течёт вода, крыша старая, протекает. Дальше мы намерены обращаться в прокуратуру Ростовской области и в правительство области, так как в Шахтах мы прошли уже все инстанции. Если Ростов не поможет, то значит Генеральная прокуратура, президент и правительство, так как в этом доме жить страшно, опасно, в любой момент он может рухнуть", - сказала она.

Юрист Евгений Трифонов вместе с корреспондентом "Кавказского узла" посетил дом по улице Благотворная и дал своё заключение. "В данном случае мы видим, когда халатность администрации Шахт при расселении дома создала ситуацию, когда люди могут остаться не только без крыши над головой, но могут и погибнуть, если дом рухнет. Дом признан аварийным, мы видим документы, которые на руках у жителей. Следует сделать так. Для начала делается оценка дома, что уже, как мы видим, было сделано. После этого даётся срок, чтобы жители сами снесли дом. Но эти сроки вышли, так как дом аварийным был признан в 2019 году, срок составляет два-три года, когда жильцы сами должны снести дом. Теперь администрация должна в кратчайшие сроки - законом не прописывается в какие, но в кратчайшие - дом расселить. В первую очередь должны расселить жильцов муниципальных квартир - в доме есть такие квартиры. У администрации должно быть муниципальное жильё, и туда следовало переселить данных жителей из муниципальных квартир. Следом должны расселить собственников квартир, либо предоставить им другие квартиры, либо выдать денежные средства, на приобретение жилья", - сказал юрист.

По его словам, если случится трагедия, то "вся ответственность целиком ляжет на администрацию города Шахты". "Потому как уставом города Шахты, федеральным законодательством установлена ответственность муниципалитета за данный дом. Жители могут сейчас коллективно обратиться в прокуратуру Ростовской области, в правительства области, так как в Шахтах они прошли уже все инстанции. Также они могут обратиться в суд", - рассказал Трифонов.

Комментариями представителей администрации города Шахты по поводу аварийного дома "Кавказский узел" пока не располагает.