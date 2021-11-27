Историк рассказал о массовых убийствах в Калмыкии во время Октябрьской революции

27 ноября 2021, 10:32

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Волгоградской историк и журналист представил доклад, в котором обнародовал обнаруженные в рассекреченных документах сведения об убийствах, насилии и грабежах в Калмыкии и приволжских селах в 1918-1919 годах военнослужащими Красной армии. Обнаруженные факты выявили неизвестные прежде эпизоды и обличили персонажи, которые были ранее героизированы, отметили представители научных кругов.

Исследователь обличил реальную фигуру героизированного персонажа

24 ноября в Мемориально-историческом музее Волгограда историк и журналист Вячеслав Ященко сделал доклад о военных преступлениях Штаба формирования 10-й Красной армии в Калмыкии и приволжских селах во время обороны Царицына в 1918-1919 годах. На презентации научного открытия присутствовали музейные работники и журналисты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сообщение о конфликте интересов: Вячеслав Ященко является корреспондентом "Кавказского узла".

По словам исследователя, он обнаружил два уголовных дела в Государственном архиве Волгоградской области, в фонде Революционного трибунала (ГАВО. Ф-Р. 141с. Оп. 1с. Д. 150, 579). Дела были засекречены в 1920 году, в 1993 году их рассекретили, но в свободный доступ они попали совсем недавно. Главный фигурант одного из уголовных дел – Ефим Афанасьевич Щаденко известный герой Гражданской войны, прославленный в 1930-е годы военачальник, участвовавший в репрессиях против командного состава Красной армии.

"В июле 1918 года Ефим Щаденко с братом Максимом прибыли в Царицын в составе группы Ворошилова. Его назначили сначала командиром Штаба формирования 10-й армии, а затем сразу поставили на пост комиссара всех армий Царицынского фронта. Он был другом Ворошилова, Буденного, Щорса, лицом, приближенным к Сталину. Место начштаба формирования занял его двоюродный брат Максим Щаденко. Оба брата, в общем, им (штабом) руководили", – рассказал Ященко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, первое преступление руководство Штаба формирования совершило в августе 1918 года – был "ограблен Черноярский совдеп" – отобрано имущество Черноярского совета депутатов, его руководство было арестовано, из них четверо бессудно расстреляны. Преступление стал расследовать губернский ревтрибунал. Было заведено уголовное дело, которое уже в феврале 1919 года по приказу наркома внутренних дел Григория Петровского было приобщено к другому уголовному делу. "В начале 1919 года разгорелся скандал на высшем уровне. Причиной стала статья "Молчать нельзя", опубликованная в астраханской газете "Коммунист» (№100)", – уточнил историк.

Он процитировал письмо наркома Петровского в военный комиссариат: "По словам газеты, каждый день в степи происходит грубый и несправедливый произвол, глумление над человеческой личностью, насилия над женщинами, убийства, грабежи и незаконные реквизиции и контрибуции. Один узурпатор и грабитель сменяется другим <…>. Положение в Калмыцкой степи стало совершенно невыносимым. Во все улусы, со всех сторон ринулись представители различных организаций <…> и под угрозой пулеметов они подчиняют своей воле всю степь, не зная предела своим беззакониям".

Историк продемонстрировал корреспонденту "Кавказского узла" это письмо. В нем описаны конкретные преступления, совершенные командирами отрядов Штаба формирования в Икицохуровском и Малодербетовском улусах, в Овордынском аймаке, в урочище Наран-Худук. На письме наркома Петровского имеется рукописная приписка, сделанная 28 февраля чиновником, подпись которого неразборчива: "Соответствующее распоряжение о производстве строжайшего расследования и предания суду о сём сообщите тов. Петровскому".

Позже появились данные и о военных преступлениях, творимых бойцами Штаба формирования в Приволжских населенных пунктах: Сарепта, Солодники, Соленое Займище, добавил Ященко. "Для производства расследования этого дела 6 марта 1919 года в Царицын был откомандирован сотрудник окружного комиссариата Приволжского военного округа товарищ Звезднов. Он добрался до Царицына только 8 апреля. В Казань Звезднов вернулся 8 мая с папкой, в которой хранились материалы предварительного следствия и с главным выводом: военкомы не причастны к указанным в письме наркома внутренних дел военным преступлениям. Вина за тяжкие преступления лежит на руководстве Штаба формирования", – рассказал исследователь.

Прекращение дела было оправдано отсутствием угрозы революции

По словам Ященко, следствие установило имена командиров, совершавших военные преступления по заданию братьев Щаденко. Это Арнольд Большой, Василий Смусев, особист Пашутин, чекисты Сердич и Мишка Татарчук. По признанию допрошенного свидетеля Александра Долотова, только в подвале дома пастора в Сарепте, который местные жители называли "собачий ящик", было расстреляно за четыре месяца более ста человек.

"Но количество жертв военных преступлений было существенно выше. Речь может идти о тысячах. Никакой статистики нет. Никто учет жертвам не вел. О масштабах говорят только уровень рассмотрения уголовных дел и та память, которая осталась у пострадавших семей", – подчеркнул историк.

Он сослался также на рассказ бабушки его коллеги из Калмыкии. Женщина рассказала в подробностях, как в 1919 году калмыцких беженцев настиг красный отряд: мужчин убили, женщин изнасиловали и ограбили.

В конце выступления Вячеслав Ященко отметил, что 26 февраля 1920 года военный следователь ревтрибунала 10-й армии Бакулин вынес резолюцию по этому делу: "принимая во внимание предстоящий отъезд трибунала на фронт, не представляется возможным произвести расследование настоящего дела, возникшего в тылу". Бакулин заявил также об отсутствии "чрезвычайности характера дела, могущего создать угрозу революции". С такой резолюцией следователь передал дело своим царицынским коллегам. Те же вынесли похожий вердикт: "дело не содержит в себе деяний, являющихся опасными для революции". 22 мая на распорядительном заседании Царицынского губревтрибунала было принято решение – расследование прекратить и всех фигурантов дела амнистировать, пояснил историк.

"Военные преступления – массовые убийства, изнасилования, незаконные аресты и грабежи – совершенные "славной стаей щаденковских молодцов" остались безнаказанными", – подвел он итог.

Историки назвали уникальными обнаруженные в рассекреченных документах сведения

Доклад исследователя продлился около часа. Присутствовавшие на нем сотрудники музея попросили историка ознакомить их с прочими научными открытиями, которые он совершил, исследуя рассекреченные архивные документы.

Рассекреченный материал, представленный Вячеславом Ященко, "богатый и интересный", отметил старший научный сотрудник Мемориально-исторического музея Юрий Сарцев. "Но это очень тонкая, деликатная тема. Нужен очень осторожный подход к ее широкому использованию. Она полезна как музейным работникам, так и узким специалистам, исследующим тему гражданской войны в крае для формирования "избыточного видения" той эпохи. Но выкладывать этот материал для широко круга общественности мы пока не будем", – сказал Сарцев корреспонденту "Кавказского узла".

Историк Игорь Чеботарев отметил, что с фондом ревтрибунала Государственного архива Волгоградской области он знаком, но ранее не встречал там дела относительно преступлений Штаба формирования. Он выразил удовлетворение тем фактом, что в открытый доступ стали попадать такие "уникальные документы".

"Ященко обнаружил очень любопытный материал – там масса открытий. Во-первых, личность Ефима Щаденко – легендарная, героизированная – предстала совсем в ином, мрачном свете. Во-вторых, неизвестная доселе фигура его двоюродного брата Максима Щаденко, столь же мрачная и загадочная. В-третьих, масштабы военных преступлений на столь обширных территориях – дают совсем иной взгляд на действия Красной армии на юге России. Наконец-то стали известны имена преступников. И это правильно. В этом и заключается историческая справедливость", – сказал Чеботарев корреспонденту "Кавказского узла".

Также он отметил, что в докладе Ященко прозвучали интересные подробности о ранее известных фактах, связанных с историей Сарепты и Черноярского совдепа, что, по словам историка, "хорошо дополняет картину событий Гражданской войны в крае".

"Открытие историка Ященко показало, что оказывается "белых пятен" еще очень много в истории Гражданской войны на юге России. Сколько таких открытий еще может произойти, зависит от того, сколько будет рассекречено ранее утаенных от общественности архивных документов и от того, сколько ученых будут их изучать. Пока таких специалистов у нас мало", – высказал свое мнение Игорь Чеботарев.

В истории Гражданской войны в России известны многочисленные акты террора: "как со стороны красных, так и со стороны белых и зелёных", указал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин. "Тем не менее в этой теме остается еще много "белых пятен". Информация, которую обнаружил в архиве волгоградский историк Вячеслав Ященко, дополняет список военных преступлений эпохи Смуты и заполняет одну из таких лакун. Речь идет о массовых убийствах, грабежах и бесчинствах в Калмыкии и на Нижнем Поволжье, которые совершили отряды штаба формирования 10-й армии. Об этих фактах прежде широко известно не было", – сказал Ганин корреспонденту "Кавказского узла".

Он также выразил интерес к ранее неизвестным подробностям биографии советского военачальника Е.А.Щаденко, которые были представлены в докладе волгоградского коллеги.

"Уверен, что найденная Вячеславом Ященко информация будет полезна историкам, краеведам, музейным работникам", – заключил Андрей Ганин.