Азербайджанские правозащитники и активисты призвали помиловать Салеха Рустамова

20 ноября 2021, 01:58

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Представители неправительственных организаций, журналисты и активисты обратились к президенту Азербайджана с просьбой освободить из тюрьмы Салеха Рустамова, который 14-е сутки отказывается от приема пищи в связи с тем, что не попал под амнистию. У Рустамова замедлилась речь, возникли проблемы с памятью и он очень ослаб, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист партии Народного фронта Азербайджана Салех Рустамов (также упоминается в СМИ как Рустамли) объявил голодовку в связи с тем, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана 5 ноября к годовщине победы в войне в Карабахе. Он планировал на десятые сутки голодовки отказаться и от воды, но близкие убедили его не переходить на сухую голодовку. Состояние Рустамова заметно ухудшилось на 13-й день голодовки, сообщили его родные.

Салех Рустамов – гражданин России и не является гражданином Азербайджана. 27 февраля суд приговорил его к семи годам и трем месяцам заключения, позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА. Общая сумма, переданная через его племянника, составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Адвокат Бахруз Байрамов 19 ноября встретился с Рустамовым в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. «Состояние Салеха Рустамова с каждым днем все более ухудшается. И если в первые дни акции это не так было заметно, то сейчас видишь, как этот с каждым днем буквально сохнет. Он настолько слаб, что нам уже не позволили общаться в помещении, и мы говорили через стекло по телефону. Врачи опасаются, что если Рустамов подхватит коронавирусную или какую-либо другую инфекцию, то вылечить его будет очень сложно. Даже через стекло в тускло освещаемом помещении было хорошо видно, как у него сильно глаза впали, цвет лица был как белый лист бумаги. Он сильно похудел. На встречу он пришел, с трудом передвигаясь. У него начались боли в ногах. Кровяное давление стабильно низкое. Сегодня у него уже замедлилась речь. Он говорит путанно. Начинает предложение и потом забывает о чем хотел рассказать. Еще 14 ноября его обследовали врачи из службы омбудсмена и они выразили опасения, что в случае продолжения голодовки он в любой момент может впасть в кому. Тем не менее, он намерен до конца проводить голодовку», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Брат осужденного Талех Рустамов сказал, что родственники уже два дня не посещали активиста. «Салех с самого начала голодовки был против того, чтобы мы к нему ходили. Мы его убеждаем остановить голодовку, а это его угнетает. Он не хочет расстраивать нас своим изможденным, умирающим видом. Салех опасается, что его будут принудительно кормить. Салех им (сотрудникам лечебного учреждения) сказал, что если будет попытка питания его насильственным путем, то наложит на себя руки. Салех говорит, что все равно уже готов к смерти, если его не выпустят из заключения, ему все равно, как умирать», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Доктор медицинских наук, профессор Азербайджанского медицинского университета Адиль Гейбуллла отметил, что к исходу второй недели организм начинает серьезно истощаться. "Переставая получать извне энергию, витамины, аминокислоты, организм использует внутренние ресурсы, которые быстро иссякают и приводят к истощению. В результате нарушения биохимических процессов, нехватки жидкости учащается пульс, в то же время резко понижается кровяное давление. Все это способствует развитию дегенеративных процессов в нервной системе, отмиранию нервных клеток в мозге. У человека постепенно замедляется речь, возникает путанность сознания. Дальнейшее продолжение голодовки может вовсе поразить психику и привести к необратимым процессам», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники и адвокат обеспокоены состоянием здоровья Рстамова

Руководители ряда неправительственных организаций, правозащитных групп и медиа 19 ноября обратились к президенту Азербайджана с просьбой освободить Рустамова. Авторы петиции, копия которой поступила корреспонденту «Кавказского узла», указали на заслуги Рустамова в «движении за независимость и территориальную целостность Азербайджана».

В результате голодовки у Рустамова возникли серьезные проблемы со здоровьем, говорится в обращении. «Такое развитие процессов создает сильный риск для жизни Салеха Рустамова и повышает вероятность его гибели», - подчеркивают авторы петиции.

Авторы обращения попросили президента освободить Рустамова от отбытия оставшегося срока наказания. Обращение подписал 21 человек, в том числе правозащитники Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы, Саадат Бананьярлы, Аваз Гасанов, Мехрибан Зейналова, Чингиз Ганизаде, представители медиа Мехман Алиев, Гулу Магеррамли, Ариф Алиев, руководители ряда НПО Сабит Багиров, Алимамед Нуриев, Сахиб Мамедов, Хафиз Гасанов.

«Мы всерьез беспокоимся за жизнь Салеха Рустамова. Он ветеран первой Карабахской войны, с молодых лет участвовал в ополчении по защите приграничных сел Гядабейского района. Будучи главой района он руководил штабом по проведению Башкендской операции», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из авторов обращения, член Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана Новелла Джафароглу. Она считает, что президент обладает исключительными полномочиями по помилованию осужденных.

13 ноября с призывом к главе Азербайджана с просьбой содействовать освобождению Рустамова обратилась организация «Линия защиты».

«К сожалению, никакой реакции пока на наше обращение не поступило», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член "Линии защиты" Тезехан Мираламли.

По его словам, в Азербайджане были случаи когда глава государства подписывал распоряжения о помиловании одного лица. «В 2017 году президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина . Если глава государства освободил этого человека, который известен с провокационными заявления против территориальной целостности Азербайджана, то почему бы не освободить Салеха Рустамова, который сражался за защиту территориальной целостности страны», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Бахруз Байрамов пояснил, что помимо помилования, правовым механизмом для освобождения его подзащитного может быть решение Пленума Верховного суда Азербайджана. «Несколько дней назад я уже обратился к Пленуму Верховного суда пересмотреть дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В приговоре утверждается, что Салех Рустамов из России пересылал в Азербайджан средства на сумму 424 тысяч долларов. Причем, никаких достоверных доказательств этого нет. Потом мы получили документы из российских банков о том, что у него до сих пор кредитная задолженность на 30 тысяч долларов. Если бы у него были бы такие средства, то он, в первую очередь, погасил бы свои долги. У него не было никакой нежилой площади, коммерческих объектов. То есть он никак не мог отправить сюда 424 тысяч долларов. Человек занимался малым бизнесом. За три года он переводил в Азербайджан небольшими суммами денег всего на пять-шесть тысяч долларов, и эти средств предназначались для поддержки семей политзаключенных», - сказал он.

По словам Байрамова, Рустамов сам не намерен писать прошения о помиловании. «Но за него просили различные правозащитные организации, были призывы к освобождению от международных структур. Это может быть основанием для помилования», - сказал адвокат.

Напомним, ранее Норвежский Хельсинкский комитет призвал власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить из тюремного заключения активиста Салеха Рустамова, проводящего длительную голодовку.

Комментариями Пенитенциарной службы относительно голодовки Рустамова "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Преследование активистов". Справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".