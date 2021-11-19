Сотрудники МЧС на пожаре многоэтажного дома в Пятигорске. Фото: пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю

19 ноября 2021, 11:02

30 человек эвакуированы при пожаре в пятигорской многоэтажке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жильцы многоэтажного дома в Пятигорске, где сегодня произошел пожар, эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, сообщило МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Ессентукская поступило сегодня спасателям в 07.40 мск.

30 жильцов дома эвакуированы, пожар потушен. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали 25 пожарных, было задействовано восемь единиц техники, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 сентября три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ставрополе.

Примечание:

"Владимиров исключил эвакуацию жителей Невинномысска после утечки азота", "53 человека эвакуированы из диспансера в Буденновске из-за пожара", "Более 40 человек эвакуированы из больницы на Ставрополье из-за пожара".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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