19 ноября 2021, 11:02
30 человек эвакуированы при пожаре в пятигорской многоэтажке
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Жильцы многоэтажного дома в Пятигорске, где сегодня произошел пожар, эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, сообщило МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Ессентукская поступило сегодня спасателям в 07.40 мск.
30 жильцов дома эвакуированы, пожар потушен. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали 25 пожарных, было задействовано восемь единиц техники, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"Кавказский узел" ранее писал, что 22 сентября три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ставрополе.
"Владимиров исключил эвакуацию жителей Невинномысска после утечки азота", "53 человека эвакуированы из диспансера в Буденновске из-за пожара", "Более 40 человек эвакуированы из больницы на Ставрополье из-за пожара".
Автор: "Кавказский узел"
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