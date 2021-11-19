Сотрудники завода в Моздоке пожаловались на невыплату зарплат

19 ноября 2021, 10:40

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Привлечь к ответственности руководство обанкротившегося кирпичного завода за невыплату зарплаты в течение семи лет попросила главу Следкома группа работников предприятия. Александр Бастрыкин распорядился провести проверку жалобы жителей Моздока.

Несколько жителей Моздока обратились к руководителю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой, что руководство моздокского кирпичного завода на протяжении семи лет не выплачивает зарплату работникам. Они потребовали привлечь руководство завода к ответственности.

По словам жителей региона, с 2014 года 25 работникам ООО "Моздокский кирпичный завод" не выплачена зарплата. Также они попросили дать юридическую оценку действиям судебных приставов, из-за бездействия которых имущество предприятия не было сохранено, так как за счет его распродажи могли бы быть погашены долги перед работниками по зарплате, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Следкома 19 ноября.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин направил в Северную Осетию группу криминалистов и дал поручение провести служебную проверку в отношении следователя, в чьем производстве находится уголовное дело, сказано в публикации.

С жалобами на невыплату зарплаты работники завода обращались ранее к властям. В декабре 2017 года они провели встречу с председателем парламента Северной Осетии Алексеем Мачневым. Завод ранее обанкротился, а его имущество было распродано, из-за чего бывшие рабочие не смогли получить зарплату, несмотря на решение суда в их пользу. Мачнев пообещал тогда направить запрос в службу судебных приставов, сказано в сообщении, опубликованном 1 декабря 2017 года на сайте "Единой России".