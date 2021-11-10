Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

10 ноября 2021, 12:05

Житель Астрахани оштрафован за оправдание теракта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.  

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Андрея Агафонова к штрафу в 350 тысяч рублей, посчитав оправданием теракта его комментарии в интернете.

36-летний житель Астрахани Андрей Агафонов обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что 17 и 18 марта 2019 года подсудимый, находясь в Астрахани, в ходе обсуждения в сети Интернет новостного сообщения о совершенном в 2019 году террористическом акте, разместил два текстовых комментария, содержащих признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе суда. О каком теракте идет речь, в пресс-службе суда не уточнили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавил сотрудник пресс-службы.

Комментариями Андрея Агафонова и его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что  в октябре суд Ростове-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей жителю Адыгеи Даниилу Ершову, признав его виновным в оправдании теракта в здании УФСБ в Архангельске.

Примечание:

"Активистка Олейникова оштрафована за плакат в соцсети", "Житель Таганрога оштрафован по делу о пропаганде терроризма", "Журналистка Светлана Прокопьева осуждена по делу об оправдании терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 ноября 2021, 04:20

11 ноября 2021, 03:54

11 ноября 2021, 03:00

11 ноября 2021, 02:40

11 ноября 2021, 01:42

  • Азербайджан и Армения открывают таможенные посты на дороге Горис - Капан

    Азербайджан уведомил Армению об установке таможенного пункта на участке автомобильной дороги Горис - Капан, армянская сторона установит там свой КПП, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Альтернативная дорога Капан - Татев подготовлена для проезда всех видов транспорта, сообщил министр территориального управления и инфраструктуры Армении.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи