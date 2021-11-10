Житель Астрахани оштрафован за оправдание теракта

10 ноября 2021, 12:05

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Андрея Агафонова к штрафу в 350 тысяч рублей, посчитав оправданием теракта его комментарии в интернете.

36-летний житель Астрахани Андрей Агафонов обвинялся в публичном оправдании терроризма с использованием Интернета (часть 2 статьи 205.2 УК России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Установлено, что 17 и 18 марта 2019 года подсудимый, находясь в Астрахани, в ходе обсуждения в сети Интернет новостного сообщения о совершенном в 2019 году террористическом акте, разместил два текстовых комментария, содержащих признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Свою вину он признал, сообщили в пресс-службе суда. О каком теракте идет речь, в пресс-службе суда не уточнили.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавил сотрудник пресс-службы.

Комментариями Андрея Агафонова и его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре суд Ростове-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей жителю Адыгеи Даниилу Ершову, признав его виновным в оправдании теракта в здании УФСБ в Архангельске.