Астраханский активист Щербаков объявил голодовку после ареста

03 ноября 2021, 17:09

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Суд в Астрахани оставил в силе решение об административном аресте Сергея Щербакова за пикет в поддержку "Умного голосования". 72-летний активист сообщил, что в знак протеста голодает вторые сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", перед сентябрьскими выборами в Госдуму 72-летний Сергей Щербаков выходил на акции с плакатами, посвященными голосованию, в том числе проекту "Умное голосование". 3 сентября полицейские составили на него протокол, однако суд вернул материалы дела в полицию, попросив уточнить, что именно силовики сочли экстремистской символикой. Местные активисты сообщили, что их вызывали на опросы с целью получить показания против Щербакова. 2 ноября суд назначил Щербакову пять суток ареста за одиночный пикет с плакатом, на котором полицейские усмотрели экстремистскую символику.

"Кавказский узел" неоднократно сообщал о преследовании активистов юга России за поддержку "Умного голосования". Так, на ростовскую активистку Беллу Насибян за публикацию в Instagram ролика об "Умном голосовании" в сентябре был составлен протокол о пропаганде экстремистской организации. "Обвинение рассуждало так, что "Умное голосование" является проектом Навального. Навальный – организатор ФБК*. А ФБК признан экстремистской организацией. <...> Стало быть, Насибян распространила экстремистскую символику, – объяснил логику следствия адвокат Сергей Ковалевич.

Сегодня апелляционная жалоба на решение Кировского районного суда рассматривалась в областном суде. Облсуд оставил решение районного суда в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" друг Щербакова, руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев, который присутствовал на рассмотрении апелляционной жалобы.

Сам Щербаков сообщил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что вчера, после вынесения приговора, ему стало плохо. "Меня отвезли в Кировскую больницу. Кардиолог провела поверхностное обследование и не нашла оснований для госпитализации, хотя у меня есть серьезное заболевание сердца. Врач признала, что болезней у меня много, но пояснила, что мест в больнице нет – разве что в коридоре лежать. Тем более, есть опасность подхватить COVID. Так что меня увезли в спецприемник. Условия не скажу, что плохие – камера чистая, я там один", – рассказал Сергей Щербаков.

По словам активиста, он вечером 2 ноября объявил голодовку. Последний раз он ел накануне, когда завтракал. "Я требую отменить мой арест, потому что это решение – неправосудное. Нигде, ни в каких документах не написано, что "Умное голосование" – это экстремистская символика. Это они только предполагают, что якобы это проект ФБК*. Я говорю: "Вы документы покажите, где это было бы сказано". Ничего такого нет", – сказал Щербаков.

На рассмотрении апелляционной жалобы выступил профессор Астраханского госуниверситета Павел Карабущенко, который ранее давал заключение по плакату Щербакова, рассказал Михаил Долиев.

"Он выступал не как "эксперт", а как "специалист". И то, что он ранее по этому делу сделал, это не "экспертиза", а "заключение". Он давал свидетельские показания, вел себя очень по-хамски, кричал Сергею Васильевичу: "Не валяйте дурака!". Говорил все то же самое, что у него в "заключении" написано. А я вообще не понимаю, почему этот Карабущенко делал какие-то заключения по плакату, и чтоб еще его заключения были доказательством в суде? Он же доктор философских наук, он философ! Не политолог, не лингвист, а просто философ. Почему его пригласили как "специалиста" на это дело?" – возмутился Долиев.

Глава реготделения "Парнаса" заявил, что "это дело - однозначно политическое". "У нас в области никто из бывших сторонников Навального не проявляет никакой активности. А Сергей Васильевич, старый человек, фактически совершил подвиг, я считаю. Он выходил с плакатами, несмотря на возросшие угрозы, несмотря на свое плохое самочувствие. У него больное сердце, он еле ходит – нога болит. Об этом всем также было сообщено суду, кстати. Заключение под стражу, да и все предыдущие события, его преследование – это для него практически пытка, ему это физически и психологически очень тяжело. А тут он еще голодовку объявил. Но он чувствует свою правоту. Он, можно сказать, подхватил знамя Навального тут у нас, в Астрахани, и стал мишенью для силовиков", – констатировал Долиев.

Астраханские силовики начали преследовать 72-летнего Сергея Васильевича Щербакова этим летом после того, как он сначала провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных 4 июня, в день 45-летия Алексея Навального. За это Щербаков получил штраф.

Активист Александр Драчевский 2 ноября на личной странице в Facebook назвал приговор Щербакову "насмешкой над правосудием".

Ранее, 18 октября, политтехнолог Александр Тукаев назвал Щербакова "очень порядочным и искренним человеком". "Если по беспределу отмороженные молодчики засудят его, то за вашу свободу никто и копейки не даст. Ведь если можно осудить за восклицательный знак, одобренный правительством РФ, то посадить вас – вообще не проблема", – написал он в поддержку Щербакова. Сам Тукаев в конце октября был оштрафован на 500 тысяч рублей за комментарий в соцсети. Местные активисты сочли это наказание несоразмерным.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", материалы об акциях в поддержку организатора ФБК* Алексея Навального – на странице "Акции Навального*", а новости о сентябрьских выборах в Астраханской области и других регионах – на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".