Суд арестовал замглавы Унцукульского района

02 ноября 2021, 16:49

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Заместитель главы Унцукульского района Дагестана Абулмуталим Магомедов арестован до 26 декабря по делу о махинациях при строительстве футбольного поля.

Как писал "Кавказский узел", заместитель главы Унцукульского района задержан по делу о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при строительстве футбольного поля стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, 28 декабря 2020 года подозреваемый заключил муниципальный контракт на строительство футбольного поля за 2,1 миллиона рублей в селе Кахабросо Унцукульского района. Уже через два дня он подписал акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости и затратах, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения. На основании этих документов на банковский счет строительной организации были переведены бюджетные средства. При проверке выяснилось, что объемы и стоимость работ завышены на сумму около 1,3 миллиона рублей, сообщило 30 октября следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Буйнакский городской суд арестовал заместителя главы Унцукульского района Абулмуталима Магомедова по делу о причинении ущерба муниципалитету на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Замглавы района было заподозрен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщила пресс-служба суда. "Учитывая характер и тяжесть инкриминируемых Магомедову деяний, городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток (до 26 декабря включительно)", - говорится в сообщении на сайте Буйнакского городского суда.

Как следует из материалов поступивших в суд, чиновник знал, что объемы и стоимость работ в документах завышена, указано в сообщении.