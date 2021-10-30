Строительство стадиона в дагестанском селе обернулось задержанием чиновника

30 октября 2021, 14:52

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Заместитель главы Унцукульского района задержан по делу о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при строительстве футбольного поля стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, 28 декабря 2020 года подозреваемый заключил муниципальный контракт на строительство футбольного поля за 2,1 миллиона рублей в селе Кахабросо Унцукульского района. Уже через два дня он подписал акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости и затратах, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения. На основании этих документов на банковский счет строительной организации были переведены бюджетные средства. При проверке выяснилось, что объемы и стоимость работ завышены на сумму около 1,3 миллиона рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении замглавы района возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК России). "Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле было передано в суд дело о хищении денег при ремонте водопровода в Дагестане. Директор госучреждения в Гунибском районе, необоснованно выделивший из бюджета 1,5 миллиона рублей на ремонт водопровода, был обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщили следователи.