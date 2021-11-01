Сотрудник правоохранительных органов проверяет документы женщины. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

01 ноября 2021, 20:09

В Азербайджане из-за COVID-19 ужесточены ограничения на междугородних перевозках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На междугородние пассажирские перевозки в автобусах и поездах в Азербайджане с 1 ноября взрослые допускаются только с документом, подтверждающим получение второй дозы вакцины от COVID-19, или с сертификатом об иммунитете.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана продлили срок действия особого карантинного режима до 1 января 2022 года, на этот период сохраняется масочный режим в закрытых помещениях, также останутся закрыты сухопутные границы страны.

Требование допуска на железнодорожный и автомобильный транспорт только лиц, привитых двумя дозами вакцины или имеющих сертификаты об иммунитете, было предусмотрено еще постановлением Оперативного штаба при кабинете министров от 24 сентября, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в этой структуре.

Предъявление ковид-паспорта (документ о двух полученных дозах или сертификат об иммунитете - прим. "Кавказского узла") не будет требоваться от лиц в возрасте до 18 лет.

"Введение обязательности представления ковид-паспорта на междугородних перевозках направлено на уменьшение распространения коронавирусной инфекцией. Вакцинация является наиболее эффективным средством для предотвращения передачи вируса и его локализации. Население было заранее оповещено о необходимости получения второй дозы для путешествий из Баку в регионы и обратно, а также между отдельными районами страны. С другой стороны, более половины взрослого населения страны уже получили две дозы вакцины", - пояснили в Оперштабе.

В структуре отметили, что указанное требование не распространяется на поездки в сервисах такси. Кроме того, наличие документа о вакцинации не требуется для проезда в электричках и в автобусах, курсирующих по маршрутам в рамках агломерации Большого Баку - столице, городе Сумгаите и Апшеронском районе.

Как сообщили 1 ноября корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями за последние сутки в Азербайджане было выявлено 1200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1174 больных выздоровели, 27 - скончались.

Общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 532 570, в том числе 495 353 излечились, 7 101 скончались, лечение 30 116 активных больных продолжается. За последние сутки был проведен 7 161 тест на коронавирус.

В свою очередь, в Минздраве Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что общее число введенных доз вакцин в стране на 1 ноября составляет 9 661 131. При этом 5 258 620 человек получили первую дозу, 4 402 511 - две дозы.

По данным Госкомстата Азербайджана, на 1 сентября численность населения страны составляла 10 145 081 человека.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Возобновлены авиарейсы из Москвы в Баку и Ереван", "Число закрытых на карантин школ в Азербайджане достигло 19", "Пункты временной изоляции открылись на границе Грузии".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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