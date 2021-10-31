Десять мешков с использованными шприцами обнаружены в реке Аварское Койсу

31 октября 2021, 20:06

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Эпидемиологически опасные медицинские отходы обнаружены в Гергебильском районе Дагестана. К руслу реки выходят несколько лечебных учреждений, которые имеют договоры со специализированными компаниями на вывоз опасных отходов, сообщили в Минздраве, пообещав провести служебное расследование.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого была показана горная река в Дагестане Андийское Койсу, поверхность которой была вся покрыта мусором. Автор ролика пояснил, что отходы в русло реки бросают жители местных сел, и этот мусор смыло в нее проливными дождями. Пользователи Instagram тогда потребовали от властей улучшить ситуацию с вывозом мусора в горных районах Дагестана. Река Андийское Койсу остается замусоренной отходами, а чиновники ничего не сделали для очистки реки, пожаловались 28 октября жители Дагестана в Instagram, посчитав ситуацию близкой к экологической катастрофе.

Шприцы в реке Аварское Койсу обнаружил житель Гергебильского района. На видео, опубликованном сегодня на странице в Instagram Каспийского природоохранного центра, в прибрежной зоне реки видны десятки шприцев и систем для внутривенных вливаний. "Все это относится к особо опасным отходам класса Б. Медицинские отходы класса Б – это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно либо вероятно заражённые условно-патогенными и патогенными микроорганизмами", – говорится в аннотации к видео.

Медицинские отходы подразделяются на несколько групп опасности, в частности, к медицинским отходам группы Б относятся материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани), пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, говорится в СанПиН 2.1.3684-21.

Всего в реке было обнаружено 10 мешков медицинских отходов, сообщила сегодня администрация Гергебильского района. "Отходы будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами вывезены и утилизированы. По факту выброса медицинских отходов в реку Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района (...) работает следственная группа, также на месте находятся представители администрации района и глава села", – говорится на странице администрации района в Instagram.

По словам главврача Гергебильской центральной районной больницы, отходы категории Б и В (отходы после работы с возбудителями инфекционных заболеваний) накапливаются в контейнерах на территории ЦРБ Гергебильского района и вывозятся фирмой "Экоград", о чем свидетельствует соответствующий договор. В последний раз медицинские отходы были вывезены 27 октября, указано в сообщении на странице районной администрации.

К руслу реки Аварское Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов - Гергебильского, Гунибского, Тляратинского, Шамильского, Хунзахского, пояснил сегодня Минздрав Дагестана. Перечисленные медицинские организации имеют договоры на вывоз медицинских отходов со специализированными компаниями, занимающимися их утилизацией – ООО "Экодом", "Экоград", "Экодин".



"Сотрудниками утилизационных компаний согласно графику медицинские отходы забираются с территории медицинских учреждений и вывозятся. По данному факту проводится служебное расследование", – говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

Очистка реки будет проведена после понижения уровня воды, сообщило Минприроды Дагестана. "Проводится закупка спецтехники, необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды, будет проведена очистка", – привело слова представителя ведомства РИА "Новости".