Власти Ростовской области решили закрыть заведения общепита

30 октября 2021, 19:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дополнительные антиковидные ограничения вводятся в Ростовской области на период с 1 по 7 ноября. Работа заведений общественного питания, за исключением тех, что работают навынос, будет приостановлена.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября введены ограничения, связанные с коронавирусом, в частности, запрещена работа промтоварных магазинов, кинотеатров, фитнес-клубов, косметических салонов, деятельность заведений общепита и парикмахерских ограничена.

Власти Ростовской области ввели дополнительные ограничения на период с 1 по 7 ноября. "Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания. Исключение составляют те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов", - цитирует представителя управления информационной политики правительства региона "Интерфакс".

Рестораны и бары на территории гостиниц смогут продолжить работу навынос и доставку в номера. "Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта "Платов", - отметили в правительстве.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Ростовской области увеличилось за сутки на 625 и на утро 30 октября достигло 155 453. За весь период в области выздоровели 131 312 человек, умерли - 7713. "Лечение в стационарах получают 4966 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 50 человек, на неинвазивной ИВЛ - 380", - сказано в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".