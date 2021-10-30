Волгоградцы возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий

30 октября 2021, 17:32

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Жители Волгограда поодиночке и небольшими группами возлагали сегодня цветы к памятнику репрессированным и зачитали их имена. Российское общество до сих пор не осознало масштаба репрессий, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", День памяти жертв политических репрессий второй год подряд проходит в Волгограде в условиях запрета на массовые акции, введенного в связи с пандемией по коронавирусу. Для части волгоградцев этот день связан с воспоминаниями о родных - поволжских немцах, отправленных в 1941-1942 годах в ссылку и в трудармии. Немцы составляют 0,4% от всего населения региона, сохранились места их компактного проживания. Реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Волгоградской области положена ежемесячная выплата - 681 рубль, а также компенсация 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября, начиная с 1991 года.

Сегодня с утра волгоградцы возлагают цветы к подножию памятника жертвам политических репрессий в Волгограде. Монумент располагается на верхней террасе центральной набережной, рядом с музеем-панорамой "Сталинградская битва". В частности, с 12.00 до 14.00 мск к памятнику подходили активисты, которые согласовали свои действия через социальные сети. За монументом на парковке стоял автомобиль ППС. Недалеко от места проведения акции дежурили двое полицейских, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Три члена партии "Яблоко", возложив цветы, зачитали имена расстрелянных в 1937-1938 годах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член федерального бюро "Яблока" и член бюро регсовета регионального отделения Александр Ефимов. Он отметил, что был зачитан не весь список лиц, признанных жертвами репрессий. "Сегодня я начал составлять список тех, чьи фамилии мы хотим зачитать. Убрал из списка нескольких энкавэдэшников и пару партийных деятелей. Не поднимается у меня рука и язык не поворачивается зачитывать эти фамилии [в числе репрессированных]. [Осталось] 200 с лишним фамилий расстрелянных сталинградцев за конец 1937 - 1938 год", - рассказал Ефимов.

Активист проанализировал социальный состав репрессированных. "Социальный состав и образовательный ценз – малограмотные, безграмотные, с высшим образованием пара-тройка человек. Инженерно-технического персонала тоже очень мало, редкие учителя и преподаватели. Я обнаружил пару журналистов, и по мединституту прошлись репрессии. В основном [профессии репрессированных] - токарь, слесарь, вальцовщик, хлебопашец, крестьянин из хутора. 1917-1918 годов [рождения] люди попадаются - в 1937 году им было 20 лет. Понимаешь, что 20-25-летний парень, хлебопашец в селе, просто был по разнарядке, по какому-то доносу расстрелян. Причем не высылки какие-то, а именно расстрел", - отметил Ефимов.

Он подчеркнул тотальный характер сталинских репрессий. "Понимаешь, что это не выборочные репрессии, а каток, который по всей стране прошелся – плановый, абсолютно не мотивированный. Об этом надо говорить, потому что именно сейчас для кого-то из людей репрессии ушли на задний план, кто-то про них забыл. Поднимая сегодня знамя Сталина при поддержке нехороших людей, россияне сегодня совершенно не понимают, что это не Сталин для другого - это Сталин для тебя лично, персонально, для твоих родственников. Это совершенно не внутрипартийная борьба", - заключил Александр Ефимов.

30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию. Впоследствии Лаврову пришлось отвечать на обвинения в оправдании сталинизма. Он уточнил, что считает недопустимой критику генсека "без каких-либо нюансов", потому что признание Сталина "абсолютным злом" приравнивает СССР к нацистской Германии. Попытки обелить Сталина приводят к оправдыванию репрессий, прокомментировал слова министра глава геленджикского отделения "Мемориала"* Иван Джуха. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что в Волгограде много сталинистов даже среди молодежи.

Ефимов добавил, женщин среди расстрелянных за этот период нет. "Они все высланы. Количество высланных и посаженных на длительные сроки и потом не вернувшихся женщин очень большое. Расстреливали в основном мужчин. В 1937-38 годах волна расстрелов была самой большой. Список расстрелянных совершенно ошеломительный", - сказал представитель "Яблока".

Волгоградцы вспомнили о репрессированных предках

По словам Александра Ефимова, репрессии коснулись и его семьи. "Один мой прадед расстрелял другого либо участвовал в вынесении приговора – он был комиссаром ВЧК Татарстана. А второй прадед был расстрелян осенью 1937 года. Расстреляли и двух его сыновей – они были морскими офицерами", - рассказал Ефимов.

Пенсионерка Марина Перехоженцева, также возложившая сегодня цветы к памятнику, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в конце 1930-х годов был репрессирован ее дед-авиаинженер. "Однажды ночью забрали по навету – Дмитрий Дмитриев из Воронежа. Таких людей выбивали, убирали умных конкурентов. Это был акт запугивания", - сказала она.

По мнению Перехоженцевой, репрессии могут повториться "в любой момент". "Не в таких, конечно, масштабах. Но даже если один пострадает – это проблема всего мира. Репрессии - символ нашего государства. Мечтаю дожить до разрушения этого всего", - отметила активистка.

Она считает, что память о жертвах политических репрессий касается каждого жителя страны. "Хочу дожить до тех времен, когда по телевидению будут с утра до ночи показывать, сколько людей отдало жизни, сколько судеб изуродовано, чтобы дошло до каждого, что вообще пережили наша страна и народ. Почему сейчас мы такие моральные уроды? Мы неспроста такие – потому что было вот это. И все до последнего должны раскаяться, все, кто к этому были причастны", - заключила пенсионерка.

Работник РЖД Владислав Логинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он родом из Михайловского района Волгоградской области - бывшего Усть-Медведицкого округа Войска Донского. Многие его предки-казаки подверглись репрессиям и расказачиванию в период Гражданской войны и в 1920-е годы.

"Память о них осталась и семейная, и соседская. Политические репрессии - важная тема нашего общества, тем более в нынешнее время. Нужно помнить, что стоит за этим камнем, за этой надписью. Важно это не забывать. Нельзя сравнивать с сталинскими репрессиями сегодняшнюю ситуацию, но опаска есть – не так свободно можно в нашей стране выражать свое мнение", - сказал Владислав Логинов.

Инженер-строитель Евгений Кураков гулял по набережной с внуком. Мужчина рассказал, что жертвой репрессий стал его прадед, который работал в Заволжском колхозе агрономом. "Забрали прадеда ночью, приехали чекисты и увезли. Сидел сначала в Сталинграде в тюрьме, потом его по приговору суда расстреляли. Говорят, за то, что порочил колхозный строй, но мы подробностей не знали. Не принято было в семье это обсуждать", - сказал Евгений Кураков корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил что в 2019 году приходил к памятнику жертвам политических репрессий на митинг, организованный мэрией, а в этом году такого приглашения не было. "А я как-то пропустил это событие. Но сейчас пойдем с внуком в цветочный магазин. Если он открыт, купим цветов и принесем их к памятнику", - сказал Евгений Кураков.

Активисты рассказали о современных преследованиях

День памяти жертв политических репрессий "должен объединять российскую нацию", считает волгоградский активист Владимир Кругляков. "В нашей истории, пожалуй, не было такого периода, когда бы не было преследований инакомыслящих. Не надо думать, что и сейчас это прекратилось. До сих пор люди преследуются за свои политические взгляды: кто-то сидит в тюрьмах, кто-то платит штрафы, кто-то подвергается другим видам давления", - заявил Владимир Кругляков.

Он отметил, что и сам подвергся преследованию по политическим мотивам. "Меня незаконно привлекали к административной ответственности, фальсифицируя административные дела, мне угрожали, за мной ходила "наружка", мне угрожали фальсификацией уголовного дела, мне угрожали физической расправой", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Кругляков.

Активист, представившийся Данилом, также указал на современные политрепрессии. "Я сюда пришел, потому что мне небезразлична судьба моей страны. Считаю, что люди не должны сидеть в тюрьмах за свои политические мысли и действия. У нас очень много репрессированных – и в СССР они были, и сейчас есть", - сказал Данил корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Владимир Жадаев с супругой каждый день гуляют по верхней террасе Центральной набережной, но памятник жертвам политических репрессий, по их словам, раньше "как-то не замечали". "Никто в моей семье не пострадал от репрессий, все честные были. В Сталинграде тут воевали отцы. Сейчас нет репрессий – страна у нас мощная, я горд за Россию", - заявил пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек, отказавшийся назвать свое имя, признался, что не знает о том, что сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Не знал об этом и волгоградец Вячеслав Супрун, который гулял по набережной с супругой и малолетним сыном. По словам мужчины, в его семье никто от репрессий не пострадал. Но риск, что репрессии в стране могут усилиться, по его мнению, есть.

"Всегда возможность такая есть и в наше время, и в прошлом она была. Но если ты живешь по совести, не нарушая закон, то их (репрессий. - Прим. "Кавказского узла") бояться не надо. Теперь свои сложности есть, но это не значит, что надо покидать страну", - заявил Вячеслав Супрун корреспонденту "Кавказского узла".

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