Власти Грузии и оппозиция обменялись упреками о провокациях на выборах

30 октября 2021, 12:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько стычек произошли во время голосования на местных выборах в Батуми и Зугдиди. Члены партии власти "Грузинская мечта" и оппозиционеры обменялись обвинениями в попытке помешать работе наблюдателей. Оппоненты властей Грузии также сообщили об избиении соратника в деревне на западе страны.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходит второй тур голосования на выборах в органы местного самоуправления, наблюдатели отметили низкую явку избирателей. Опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики указали на высокие шансы оппозиции на победу во втором туре. По их мнению партия власти "Грузинская мечта" во время предвыборной гонки допустила ряд ошибок, в то время как вокруг ее оппонентов из "Единого национального движения" соберутся все сторонники тех оппозиционных партий, которые не смогли пройти во второй тур.

По состоянию на 10.00 [09.00 мск] в Грузии проголосовали 154 163 избирателя, или 7,38% от общего числа. Наибольшая активность наблюдается в Раче Лечхуми, наименьшая – в Мцхета-Мтианети, сказано в сообщении ЦИК Грузии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Столкновение наблюдателей произошло на 20-м избирательном участке в Зугдиди. По словам оппозиционера возле избирательного участка были замечены посторонние лица, которые сидели в машине, имели списки и определенную сумму денег. При попытке прояснить ситуацию с ними возникла стычка, привело сегодня рассказ оппозиционера Сесила Читанава радио "Фортуна", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Прибывшая на место полиция доставила в участок два человека. Позже на место стычки пришли члены штаба "Грузинской мечты" и устно выступили перед другими наблюдателями. К этому времени конфликт был улажен, сказано в репортаже.

После открытия избирательных участков на избирательном участке №17 в Батуми также произошел конфликт. По словам нескольких наблюдателей, представитель "Единого национального движения" пытался контролировать действия избирателей на избирательном участке и проверял их документы, информировал сегодня телеканал "Рустави-2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Против действий оппозиционера выступили представители "Грузинской мечты". На место происшествия также прибыл председатель районной избирательной комиссии и попросил этого человека покинуть территорию, передал телеканал.

Также в ночь на 30 октября в Зугдиди активист "Единого национального движения" Зури Бечвая подвергся нападению в деревне Ингири (расположено на Западе Грузии, – прим. "Кавказского узла"). По сообщению партии, он приехал из России, чтобы проголосовать во втором туре. По словам члена партии Анны Цитлидзе, на Бечвая было совершено нападение, он был избит, нападавшие также забрали его вещи. Соратники оппозиционера связали произошедшее с его политической деятельностью, передал "Рустави-"2.

"Полиция начала расследование, любой человек, который мог бы каким-либо образом оскорбить другого человека, должен быть наказан", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" мажоритарный депутат Зугдиди Ираклий Чиковани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Пришедший голосовать на участок №19 в тбилисском районе Ваке председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе призвал сторонников партии власти мобилизоваться и приложить максимум усилий для победы "Грузинской мечты" во втором туре, сказано в репортаже.

На избирательных участках Кутаиси зафиксированы нарушения, заявил кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе. По ее словам, была попытка организации голосования "каруселью" и попытка подкупа избирателей. "На седьмом избирательном участке была попытка организовать "карусель", то есть отмеченный гражданин попытался войти во второй раз. Наши наблюдатели обнаружили это, и после этого этот человек покинул избирательный участок. В 40-м участке зафиксирован факт раздачи денег из припаркованной рядом с участком машины. У нас есть видео того, что на самом деле происходит на практике во многих местах, и у нас есть доказательства", – сказала сегодня в эфире телеканала "Формула" Хатия Деканоидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также она указала на попытки помешать работе наблюдателей в Кутаиси. "В Кутаиси у наших наблюдателей на всех избирательных участках были проблемы. Слишком много наблюдателей не допускаются, но размещение наблюдателей за регистраторами представляет собой особую проблему, которая на самом деле является схемой, используемой для фальсификаций", – сказала Деканоидзе.

"Кавказский узел" также писал, что 1 октября, накануне выборов в Грузии, в страну вернулся бывший президент Михаил Саакашвили. На родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Сразу после ареста он объявил голодовку. Накануне второго тура, Михаил Саакашвили заявил об отказе от консультаций с врачами и приема медикаментов. Бывший президент имеет право на самоубийство, сказал на это премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".