Защита назвала безосновательным арест волгоградского школьника

29 октября 2021, 19:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подросток, обвиненный в подготовке теракта в Волгограде, не нарушал назначенную ему до ареста меру пресечения и не дал оснований для ее ужесточения, заявил адвокат. Мальчика задержали без предупреждения и в отсутствие адвоката, сообщила его мать.

"Кавказский узел" сообщал, что 14 апреля волгоградский подросток, обвиняемый в подготовке теракта, был переведен из СИЗО в областную психиатрическую больницу №1 на хуторе Ложки. Он оставался там до 9 июля, когда Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, рассматривающий это дело, не изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Суд также постановил вернуть дело прокурору Волгоградской области для устранения нарушений. Прокуратура добивалась возвращения школьника в психбольницу, но апелляционный суд лишь продлил действующую меру пресечения до 9 ноября. Сегодня суд по ходатайству следствия постановил вновь арестовать школьника, срок содержания под стражей истекает 27 ноября. Защита заявила, что обжалует это решение.

14-летний волгоградский школьник был арестован в июне 2020 года. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбы. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита.

Защита указала на процессуальные нарушения со стороны следствия

Адвокат подростка Андрей Гордеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 27 октября в 12 часов его подзащитному и его матери сотрудник ФСИН вручил повестку с требованием явиться к следователю уже через четыре часа.

"Они, как законопослушные добропорядочные граждане, явились в Следственный комитет в 16 часов для проведения с ними следственных действий. Данное извещение не является законным, потому что участников уголовного судопроизводства извещают за пять суток для того, чтобы они могли подготовиться, определиться с защитником. Разница между вызовом и необходимостью явиться составила всего четыре часа. Меня вообще не известили, повестку не прислали. Как я увидел позднее, мне прислали сообщение. Мне повестка явиться в СК 27 октября так и не приходила", - указал Гордеев.

В Следкоме объявили о возобновлении дела. "Прибыв на место, мама моего подзащитного увидела, что вместе с ней к следователю поднимаются два сотрудника ФСБ, это она выяснила позднее. Следствие пояснило, что уголовное дело возобновлено, само постановление о возобновлении дела матери не показали, ознакомиться с ним не дали. Они просидели еще четыре часа, чтобы следователь смог задержать <школьника>", - сообщил адвокат.

По его словам, в протоколе о задержании следователь сослался на часть 2 статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает возможность задержания подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела.

"У нас делу уже больше года. Основанием названо то, что следователем с согласия руководителя Следственного комитета в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом мера пресечения в отношении него избрана. Ранее он был 10 месяцев под стражей, потом три месяца в психиатрическом диспансере. 9 июля решением Южного окружного военного суда мера пресечения была изменена на ограничение определенных действий. Это решение было обжаловано в апелляционный военный суд. Коллегия апелляционного военного суда, в том числе и прокурор, согласились с этой мерой пресечения. Но следователь решил, что моего подзащитного надо задержать и взять под стражу. При этом действующая мера пресечения еще не закончилась. Следователь должен был выйти с ходатайством об изменении меры пресечения, а он решил ее избрать. А чтобы изменить меру пресечения, нужно, чтобы мы нарушили ранее наложенный запрет - у следственных органов появилась бы какая-то информация по новым преступлениям, этого не было. Мой подзащитный с июля меру пресечения не нарушал", - пояснил Андрей Гордеев.

В протоколе о задержании обвиняемого от 27 октября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что основание задержания - часть 2 статьи 91 УПК РФ.

Кроме того, протокол задержания обвиняемого составлен в отсутствие защитника, указал Гордеев. "При этом закон предусматривает обязательное участие защиты в следственных действиях с участием несовершеннолетнего. При неизвещении защитника по соглашению, то есть меня, следователь потребовал обеспечения явки для проведения задержания защитника по назначению. Защитник по назначению прибыл на место, выяснил, что есть защитник по соглашению, что его никто не извещал, и с учетом требований нашей профессиональной этики и закона об адвокатуре объяснил, что не может участвовать в следственных действиях, и ушел. Мой подзащитный написал ходатайство обеспечить мою явку. Следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. В нем он написал, что участие в деле адвоката по назначению обязательно. При этом у него нет ни ордера от адвоката, ни самого адвоката, и этот адвокат не присутствовал при задержании. То есть у следователя два документа, противоречащих друг другу – протокол задержания без защитника и постановление, в котором говорится, что его участие обязательно", - подчеркнул адвокат.

Подросток третий день находится в изоляторе

Уже вечером 27 октября подростка отвезли в изолятор временного содержания, а сегодня суд арестовал его. "Следователь сегодня ссылался на ту же экспертизу, которая была предметом рассмотрения в Ростовском окружном военном суде и которой уже была дана оценка. И несмотря на эту экспертизу, суд пришел к выводу, что можно избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время следователь оперирует той же самой экспертизой, в которой говорится, что мой подзащитный опасен, не понимает, где находится и что с ним происходит. Исходя из выводов, с ним даже нецелесообразно проводить следственные действия, потому что он не понимает и не отдает отчет своим действиям. Но при этом с ним проводят следственные действия, разъясняют ему права. Зачем разъясняют права человеку, который не отдает отчета своим действиям? Главное, что врачи, которые наблюдали его в психиатрической больнице, говорили, что он вменяемый, все с ним в порядке", - указал на нелогичность действий следствия и суда Андрей Гордеев.

По его словам, следователь в суде сказал, что знает о действующей мере пресечения в виде запрета определенных действий, что у него есть ответ на запрос из ФСИН о том, что обвиняемый ничего не нарушал. "При этом он не приобщил этот ответ, сказав, что в этом нет необходимости. Такой ответ ФСИН – что он ничего не нарушал и претензий нет - приобщили мы. Следователь также приобщил рапорт сотрудников ФСИН, в котором говорится, что «мы предполагаем, что он не отказался от своих взглядов и, возможно, что-то может сделать». Откуда взяли такую информацию? Кто с ним беседовал за этот период времени, кроме матери? Я в шоке. Я просто не знаю, что еще сделать. Ему вообще социализироваться не дают. Ему помазали лоб какой-то краской и не хотят его ни слушать, ни видеть. Что у него сейчас в голове? Он весь побледнел после решения суда. Говорит: «За что? Куда? Почему?»", - рассказал адвокат.

Подросток рассчитывал вернуться в школу

Следствие ничем не мотивировало задержание, заявила корреспонденту "Кавказского узла" мать подростка. "Нам следователь толком ничего не объяснял. Сказал, что так решило его руководство. 27 октября нам УФСИН принесло копии повесток явиться на допрос к следователю на следственные действия. Мы поехали, не ожидая ничего плохого. В кабинет к следователю вместе с нами зашли два оперативника. Я спросила, кто эти люди. Следователь сказал, они пришли задерживать сына. Сын спросил: «А за что? Что я сделал? Я же ничего не нарушил». Следователь стал ему какие-то статьи говорить, но мы же без адвоката были - мы не знаем, что это за статьи", - отметила женщина.

Мать школьника подтвердила, что она и сын провели у следователя четыре часа. "Оперативники ушли через час. Следователь постоянно уходил из кабинета. Потом составил протокол задержания. Мы написали, что не согласны с задержанием, что ранее избранную меру пресечения - запрет определенных действий - не нарушили. Потом пришел сотрудник УФСИН. Следователь сказал ему снять с сына электронный браслет, а потом попросил отвезти его и сына в ИВС, и меня с собой взяли. Следователь сам отвел сына в ИВС. Еще следователь дал сыну право на последний звонок - он позвонил правозащитнице Надежде Сидоровой, она его успокоила. Сын держался хорошо и достойно, но я видела, что он переживает и начал заикаться, хотя дома все четыре месяца он не заикался", - отметила она.

Женщина сообщила, что виделась сегодня с сыном в суде: "Он держался хорошо, но был очень бледен и напуган".

Мать школьника рассказала, что успела заключить договор о семейном обучении, сын надеялся пойти в школу. "Мы заключили договор о семейном обучении на первую четверть, так как надеялись, что с <сына> уберут меру пресечения - мы ведь за четыре месяца ее не нарушили - и он пойдет в школу. Сын очень хочет идти в школу и в свой класс. <Он> четыре месяца провел дома, с нами (родителями. - Прим. "Кавказского узла"), на улицу без нас не выходил. Ежедневно занимался спортом, прочитал много книг", - отметила мать.

Она получила ответ ФСИН с подтверждением, что нарушений режима не было. "С момента поставки на учет и по настоящее время ограничения и запреты, возложенные постановлением суда, <...> не нарушались", - сказано в письме из Управления ФСИН по Тракторозаводскому району Волгограда от 28 октября.

Юрист сделал вывод об оказании давления на обвиняемого

Следствие обязано было доказать, что подросток нарушил назначенную ему меру пресечения, указал волгоградский юрист Иван Иванов, не принимающий участия в данном деле.

"Есть четкий пункт 13 статьи 105.1 УПК: «В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств либо совершения им иных действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного разбирательства по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую». Должны быть прямые доказательства, что этот несовершеннолетний обвиняемый нарушил наложенные судом запреты или пытался повредить контролирующий прибор. Иных оснований в УПК РФ не предусмотрено. Если эти основания не указаны в постановлении, очевидно, что данная мера применяется незаконно, с целью оказания давления на психику несовершеннолетнего", - заключил юрист.

Представитель управления Следкома в Волгоградской области пояснил, что "позиция следственного органа такая – человек, который обвиняется в совершении такого преступления, должен содержаться под стражей". "Тем более, как установлено соответствующей экспертизой, человек признан социально опасным. Он должен быть изолирован от общества", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ведомства.