Ростовский полицейский осужден за пытки

22 октября 2021, 04:21

Суд в Ростовской области назначил 3,5 года колонии бывшему оперативнику группы уголовного розыска, признав его виновным в принуждении местного жителя к самооговору.

По версии следствия, сотрудник отдела уголовного розыска принудил человека сознаться в совершении кражи, к которой он был не причастен, оказав на него при этом моральное и физическое давление.

После этого правоохранитель был уволен из полиции. Гуковский городской суд Ростовской области признал его виновным в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) и назначил ему три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также лишил права занимать определенные должности, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. Отметим максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

Пострадавший работал на заводе, сообщил Rostov.ru.

Приговор в отношении силовика вынесен 29 сентября, решение суда обжалуется, указано в карточке дела на сайте Гуковского горсуда Ростовской области.

"Кавказский узел" также писал, что в мае в Азове к пяти и четырем годам колонии общего режима соответственно приговорены бывший начальник отдела уголовного розыска и бывший оперуполномоченный, которые выбивали у местного жителя признание в совершении преступления, а у его знакомого - свидетельские показания.