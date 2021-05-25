Колония. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

25 мая 2021, 03:52

Два силовика осуждены в Ростовской области за превышение полномочий

В Азове к пяти и четырем годам колонии общего режима соответственно приговорены бывший начальник отдела уголовного розыска и бывший оперуполномоченный, которые выбивали у местного жителя признание в совершении преступления, а у его знакомого - свидетельские показания.

Азовский городской суд 24 мая признал бывшего начальник отдела уголовного розыска межмуниципального отдела полиции и бывшего старшего уполномоченного того же отдела виновными в совершении преступления по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемые в феврале 2019 года оказали психологическое давление на местного жителя, чтобы он признался в совершении преступления. Силовики, в частности, угрожали мужчине применением насилия, а один из осужденных применял к нему физическую силу и спецсредства, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Ростовской области 24 мая.

Кроме того установлено, что осужденные угрожали знакомому потерпевшего применением насилия, вынуждая дать ложные свидетельские показания.

Бывший начальник уголовного розыска приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а бывший старший оперуполномоченный - к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, оба лишены права занимать определенные должности на срок два года, сообщает ведомство.

Силовики расследовали дело об убийстве. Они выбивали у одного из задержанных признательные показания, а его знакомого хотели заставить дать свидетельские показания, что он якобы видел, как было совершено преступление. Потерпевших они приковали наручниками к батарее и оскорбляли. Однако настоящего убийцу следователям удалось задержать. Азовчанин, который оговорил себя под давлением, был отпущен, пишет 1rnd.ru со ссылкой на источник в Следственном комитете следственного управления по Ростовской области.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону 12 марта повторно признал двух бывших полицейских Бориса Варавина и Сергея Луценко виновными в избиении задержанного. Один из них получил условный срок, второй осужден на два года колонии строгого режима.

Примечание:

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