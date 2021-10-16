Фестиваль "Кавказ обетованный" в Дербенте вызвал интерес у туристов

16 октября 2021, 06:35

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Фестиваль "Кавказ обетованный" завершился в Дербенте джаз-концертом и этно-танцами. Его насыщенная программа помогла поближе познакомиться с культурой горских евреев, рассказали "Кавказскому узлу" туристы из разных городов России. Этот фестиваль должен проводиться регулярно и стать составной частью культурно-туристической инфраструктуры города, считает куратор проекта Анатолий Голубовский.

Как информировал "Кавказский узел", темой открывшегося 10 октября в Дербенте фестиваля "Кавказ обетованный", организованного по инициативе Российского еврейского конгресса, стала культура горских евреев в контексте кавказской культуры в целом. Авторы проекта рассчитывали на "терапевтический" эффект мероприятия в условиях пандемии. 14 октября, в пятый день фестиваля, состоялись премьера документального спектакля "Шепот девичьей бани", основанного на интервью жительниц Дербента разных возрастов и национальностей, концерт "Дербентский микс "Эшколот", был показан фильм Тенгиза Абуладзе "Ожерелье для моей любимой", снятый в 1971 году, продолжились выступления в рамках музыкального проекта "Двенадцать сыновей, месяцев и настроений" и прошел вечер табасаранской культуры в парке имени Стальского.

Фестиваль задумывался как развитие и продолжение проекта "Открывая синагогу Темир-Хан-Шура", посвященного сохранению синагоги в дагестанском Буйнакске. Перформанс в Буйнакске состоялся 8 декабря 2019 года, его посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, из Москвы и Санкт-Петербурга. Проект по сохранению здания открытой в 1862 году синагоги в Буйнакске был инициирован с целью привлечь внимание не только к уникальному, по оценке искусствоведов, культурному объекту, но и к истории местной еврейской общины.

Заключительный день фестиваля "Кавказ обетованный" 15 октября начался с открытого урока-концерта учащихся детской музыкальной школы №1 Дербента в историческом здании музейного комплекса "Девичья баня", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Концерт учеников "удачно вписался" в фестиваль, считает ведущая этого концерта, преподаватель музыкальной школы №1 Ирина Габрильян. "Мы сначала думали, что этот концерт будет локального значения, но получилось, что он вышел даже за пределы города. И мы этому только рады. Сами мы варимся в этом, знакомы с музыкой, и всегда хочется знакомить с музыкой больше людей, потому что музыкант без слушателя - не музыкант", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время выступления в "Девичьей бане" звучала не только музыка, но и рассказывались истории и легенды музыкальных инструментов, на которых играли участники концерта. "Молодежь сейчас больше увлечена современным искусством. Мы же хотим, чтобы традиции народов, их музыка и фольклор продолжали жить и передавались из поколения в поколение, сохранялась преемственность. Мы понимаем, что прогресс не остановить. И принимая современное искусство, не даем забывать традиционные истоки. Заодно хоть на какое-то время надо отрывать молодежь от гаджетов, этих кнопок, показать, что есть помимо всего этого нечто другое, что тоже достойно их внимания", - пояснила Габрильян.

Пятничный вечер последнего дня фестиваля продолжил музыкальный марафон лейбла Ored Recordings, Сюзанна Тхалиджокова и Мадина Кожева сыграли инструментальную черкесскую музыку, а также познакомили публику с адыгским народным ударным инструментом - пхачич, который представляет собой связанные деревянные пластинки.

В 19 часов два мероприятия начались одновременно на разных площадках - музыкальный джаз-концерт "Евреи. Страны. Города" во дворце детского творчества и этно-танцы в парке имени Сулеймана Стальского.

Концерт был дан "Джаз Бас Театром" Алекса Ростоцкого. Ростоцкий, исследовав еврейскую традиционную музыку разных уголков мира, создал оригинальную музыкальную ткань, отсылающую слушателя к еврейской музыке разных регионов мира - хасидской, марокканской, сефардской, эфиопской, отмечают организаторы. "Мотивы переплетаются с фрагментами произведений русских композиторов, а музыка - с видеоартом. Импровизационная анимация - один из важнейших элементов проекта, создается видеохудожником в реальном времени и строится на графике и живописи", - поясняется на странице фестиваля в Instagram.

Анонсированный в парке "Вечер уличных этно-танцев" собрал большое число зрителей, люди собрались в ожидании показа вокруг сцены, установленной еще несколько дней назад к кулинарному шоу. Ведущий вечера отметил, что организаторы старались провести фестиваль как можно ближе к горожанам и гостям Дербента, и поэтому мероприятия проходили не только в закрытых помещениях, но и транслировались на установленных в городе экранах.

"И сейчас ансамбль "Гюнеш" выступит не на сцене, а перед ней. Это символично, потому что мы стараемся быть ближе к зрителям", - пояснил ведущий.

Ученики хореографической школы "Гюнеш" ворвались в круг и станцевали зажигательную лезгинку. После первого танца они пошли переодеваться. Перерыв до следующего номера был заполнен национальной музыкой, однако танцевать под нее решились только самые маленькие зрители. Когда вернувшийся ансамбль "Гюнеш" станцевал свой второй танец, ведущий объявил об официальном закрытии фестиваля. "Сегодня заключительный день, но не последний. Через год мы вновь будем радовать вас танцами, песнями, выставками", - сказал он.

Некоторых зрителей такое скорое окончание вечера танцев разочаровало. "Хотелось бы посмотреть побольше танцев. Я не зря "билась" за свое место в кругу", - пошутила жительница Дербента, которая пришла с двумя маленькими детьми.

К месту проведения фестиваля еще некоторое время подходили люди, спрашивали, где проходят танцы, и высказывали сожаление, что опоздали. Больше всего расстроился турист с Урала, который признался, что "мечтал увидеть лезгинку вживую". "Опоздал. Не повезло. Очень хотелось посмотреть лезгинку, мечтал даже об этом. Но ничего, еще успею. Мне только 55 лет", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что очень впечатлен красотой Дербента.

В целом интерес к фестивалю проявили не только местные жители, но и приехавшие в Дербент туристы. Так молодожены из Камчатки решили провести "медовый месяц" в древнем городе, отыграв 1 октября свадьбу. "Сюда мы приехали в свадебное путешествие. Случайно узнали о фестивале, когда гуляли мимо Армянской церкви, и нас пригласил один из волонтеров. За это ему отдельное большое спасибо, потому что он познакомил нас с фестивалем, организаторами. Днем мы гуляли по городу, а по вечерам ходим практически на все события все оставшиеся четыре дня", - рассказала туристка Ирина Подлас.

По ее словам, фестиваль дал возможность познакомиться с культурой кавказских народов. "Просто потрясающе. Замечательные яркие талантливые музыканты. Перформанс у маяка "Трамбон над городом" очень-очень понравился. Это было невероятно зрелищно. А концерты в Армянской церкви, там потрясающая акустика", - сказала она.

Организаторы обещали провести фестиваль и в следующем году, но "масштабнее и зрелищнее", отметила Подлас. "Так что теперь будем планировать свой отпуск, чтобы попасть на него", - добавила она.

Ирина Борисовна, приехавшая в Дербент из Хабаровска три дня назад, рассказала, что случайно узнала о фестивале во время прогулки по парку, услышав пение людей. "Подошла, посмотрела, разузнала про фестиваль. Вчера [14 октября] выступали артисты Табасаранского театра, полночи приходила в себя [от восторга]. А сегодня [15 октября] впервые увидела, как танцуют лезгинку вживую. Так близко еще не видела. Видела танцы грузинских актеров, но здесь были дети. И это здорово, видно, что у них это в крови. Очень приятно", - сказала туристка "Кавказскому узлу".

Фестиваль еще больше сплотил народы Дагестана, дал возможность раскрыть таланты и самобытное творчество разных национальностей, религий, конфессий, считает педагог из Махачкалы Борис Ханукаев, посетивший мероприятие в Дербенте.

"Фестиваль был очень насыщенным. Начинался прям с самого утра и до полуночи проходили события на разных площадках. Так что на протяжении недели мы были свидетелями прекрасного международного фестиваля этнокультуры и этнофольклора. Был выбор куда пойти, на что посмотреть. Я получил истинное удовольствие, соприкасаясь с этим разнообразием, за что и хочу поблагодарить организаторов", - сказал Ханукаев "Кавказскому узлу".

По его словам, все мероприятия, которые ему удалось посетить в рамках фестиваля, прошли на высоком уровне. "Про группу Алекса Ростоцкого и его программу стоит сказать отдельно. Это действительно фантастический концерт, объединивший и музыкальное, и изобразительное искусство, и историю еврейского народа разных стран", - отметил он.

Педагог надеется, что фестиваль станет традиционным и будет проводиться регулярно. "И он будет собирать еще больше представителей разных народов и еще крепче объединять нашу страну, укрепит дружбу между народами через искусство. Я понял это по откликам, которые были не только от жителей города, но и гостей, которые приехали из разных уголков страны", - сказал он.

Жительница Дербента Исмира отметила, что впервые познакомилась с культурой горских евреев благодаря фестивалю. "Я хоть и живу в Дербенте, но среди моих одноклассников и коллег не было представителей горских евреев. Я посетила многие выступления и познакомилась не только с культурой евреев, но и узнала даже, как готовить одно блюдо, которое показывали на кулинарном шоу. Немного жаль, что все закончилось, потому что такие события в городе у нас проводятся редко, хотелось бы намного чаще", - сказала она "Кавказскому узлу".

Другая местная жительница Раисат призналась, что посетила только одно мероприятие с танцами в рамках фестиваля, так как там выступал ее внук. "Но в любом случае приятно, что в нашем городе проходят такие события", - отметила она.

Еще двое туристов рассказали "Кавказскому узлу", что приехали в Дербент только 15 октября, поэтому успели попасть только на танцы в парке и джаз-концерт.

Организаторы фестиваля запланировали провести его вновь в 2022 году

В процессе проведения фестиваля "Кавказ обетованный" появилось много новых задумок на будущий год, сообщил куратор проекта, советник по культуре президента Российского еврейского конгресса Анатолий Голубовский. "Мы приняли решение, что нужно проводить фестиваль и в следующем году. Но нужно еще собрать бюджет, что не так просто", - пояснил он "Кавказскому узлу".

По его словам, организаторы не ожидали, что мероприятие пройдет достаточно легко. "Это даже нас удивило. Мы предполагали, что будут сложности, возможно, срывы. Но все сделали дружно с дербентцами. И практически никаких проколов не было", - отметил он.

Фестиваль может стать мощной составной частью необходимой культурно-туристической инфраструктуры города, считает куратор фестиваля. "Мы встречали людей, которые приехали в город и, узнав про фестиваль, каждый вечер приходили на разные события. И это важно, потому что, когда человек приезжает в город, где есть крепость, море, но не очень понятно, а как провести вечер, что они могут увидеть и услышать тут такого, чего нет там, откуда они приехали, и фестивальные мероприятия показали, что есть на что посмотреть", - добавил Голубовский.