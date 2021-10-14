Требование о QR-кодах при посещении кафе введено в Кабардино-Балкарии

14 октября 2021, 16:42

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С 15 октября в Кабардино-Балкарии вводятся новые ограничения на работу заведений общепита, для их посещения потребуется QR-код. Также ограничено число участников церемонии регистрации брака, говорится в указе главы Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился ужесточить с 11 октября антиковидные меры. В частности, объявлены ограничения на посещения больниц, интернатов и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а работодателям предписано увеличить с 30 до 40% долю сотрудников, работающих дистанционно. Также родственники, навещающие близких в больницах или интернатах Кабардино-Балкарии, обязаны предъявить QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании коронавирусом.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике запретил с 15 октября работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Ограничения не распространяются на работу кафе и ресторанов на открытом воздухе, территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также на доставку и продажу на вынос, говорится в указе главы республики, опубликованном сегодня на его сайте.

Точкам питания на фуд-кортах и торгово-развлекательных центрах разрешено работать лишь на вынос. Работа детских игровых комнат в ресторанах и кафе также приостановлена, следует из указа.

Кроме этого, вводятся ограничения на число посетителей торжественной церемонии регистрации брака, на них могут собираться не более 20 человек, указано в документе.

В залах заведений общепита разрешено занимать не более половины мест, а в театрах, кинотеатрах, концертных залах - не более 75% мест. При этом при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, концертов, а также спортивных мероприятий потребуется предъявить QR-код, бумажный сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании коронавирусом за последние полгода или результат ПЦР-теста, говорится в документе.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. С начала пандемии коронавирус выявлен у 33 124 человек, 840 из них умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".